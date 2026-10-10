Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a DAZN nel pre-partita di Inter-Parma: "Sappiamo quello che ha fatto Gilardino nel passato, quando si cambia allenatore è sempre un'incognita. Ma a noi ci interessano i principi, i nostri valori e la personalità da mettere in campo. Bastoni? Si è andato a cercare il riscatto in nazionale con il lavoro e l'umiltà. Mi ha fatto piacere averlo visto determinante in nazionale e come si è comportato nella difesa a quattro, si è divertito e questo mi è piaciuto. Quelli che sono tornati dalle nazionali, sono tornati sani".

Diouf e Pio come li ha visti?

"E' diventato internazionale in una squadra nazionale importante nel mondo. Ci fa piacere si sia calato nella nostra intuizione. E' merito suo per le prestazioni che ha espresso in questa stagione. Pio è internazionale da un po', ci fa piacere averlo nel pacchetto offensivo della squadra. E' determinante per la nazionale e per noi".