Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, Hakan Calhanoglu ha voluto salutare Vincenzo Montella, appena esonerato da c.t. della Turchia. Il centrocampista dell'Inter nonché capitano della Nazionale turca ha speso parole al miele per il tecnico napoletano: "Mister, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Nazionale e per il nostro paese. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili, vittorie importanti e ricordi che porterò sempre con me. È stato un onore lavorare insieme per gli stessi obbiettivi. Non posso che augurarti successo e felicità per il futuro".