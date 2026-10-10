Rosa ampia e profonda. La richiesta volenterosa di Chivu in estate era proprio questa e i nerazzurri stanno gestendo gli impegni al meglio. Il tris al Parma è arrivato dopo la rete di Sucic che ha sbloccato la contesa. Come evidenzia OptaPaolo, i nerazzurri hanno già mandato a segno 10 giocatori diversi: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ne conta di più (10 anche per il Brighton).