Rosa ampia e profonda. La richiesta volenterosa di Chivu in estate era proprio questa e i nerazzurri stanno gestendo gli impegni al meglio. Il tris al Parma è arrivato dopo la rete di Sucic che ha sbloccato la contesa. Come evidenzia OptaPaolo, i nerazzurri hanno già mandato a segno 10 giocatori diversi: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ne conta di più (10 anche per il Brighton).

Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 22:39
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione