Due gol, e tanti altri potevano entrare a referto; ma il bottino piace molto all'Italia Femminile di Andrea Soncin che supera la Bielorussia per 2-0 nell'andata della gara valida per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. Le firme sul successo azzurro sono arrivate nella ripresa: a scardinare il muro bielorusso ci pensa dopo 66 minuti di svariati tentativi Martina Piemonte, poi tocca all'interista Elisa Polli che proprio al novantesimo trova la sua prima gioia con la maglia della Nazionale, dopo tre minuti dal suo ingresso in campo. Martedì prossimo è in programma la gara di ritorno a Firenze.