L'Inter ricomincia col piede giusto, se non di più: vittoria senza appello per la squadra di Cristian Chivu che regola il Parma ancora alle prese con l'assorbimento della cura Alberto Gilardino. La pratica viene chiusa praticamente nei primi 20 minuti del primo tempo, quando con un uno-due micidiale Petar Sucic e Halan Calhanoglu indirizzano la sfida, con Marcus Thuram che arrotonda al 31esimo per regalare ai nerazzurri una serata di controllo pressoché totale, con poche iniziative da parte degli emiliani. Bel segnale offerto dalla squadra nerazzurra, per qualche ora da sola in testa alla classifica.
IL TABELLINO
INTER-PARMA 3-0
MARCATORI: 13' Sucic, 19' Calhanoglu (R), 31' Thuram
INTER: 1 Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf (73' 99 Spence), 8 Sucic, 20 Calhanoglu (61' 5 Stankovic), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (73' 11 Luis Henrique); 94 Esposito (61' 14 Bonny), 9 Thuram (61' 10 Lautaro Martinez).
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 7 Zielinski, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu
PARMA: 40 Corvi; 15 Delprato, 34 Diego Carlos, 37 Troilo; 29 Carboni (76' 27 Britschgi), 16 Keita, 4 Sierro (62' 10 Bernabé), 14 Valeri; 19 Touré (84' 20 Frigan), 80 Fabbian (62' 76 Lontani); 23 Elphege (62' 9 Romero)
In panchina: 22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 20 Frigan, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic.
Allenatore: Alberto Gilardino
Arbitro: Bonacina. Assistenti: Fontani-Barone. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Paterna. Assistente VAR: Massimi.
Note
Spettatori: 74.907
Possesso palla: 59%-41%
Tiri in porta: 6-2
Tiri totali: 19-9
Corner: 3-1
Recupero: 1°T 2', 2°T 2'.
RIVIVI IL LIVE
90' + 2 - FISCHIA BONACINA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE IL PARMA 3-0 ED E' MOMENTANEAMENTE DA SOLA IN VETTA ALLA CLASSIFICA!!!
90' + 1 - Incursione di Valeri, il cui tiro è bloccato da Martinez.
90' - Lautaro vede Corvi fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un tiro alla Ndour, che però non trova la porta. Due minuti di recupero.
89' - Bonny prova il tiro praticamente dal dischetto del rigore, pallone murato da un avversario.
88' - Lancio a campanile di Carlos Augusto sul quale Bonny prova ad avventurarsi, ma deve arrendersi all'uscita di Corvi.
86' - Da un errore di Mkhitaryan nasce un'altra occasione per il Parma con Romero che controlla bene dopo aver superato Bisseck, poi calcia mandando a lato.
84' - Gilardino concede gli ultimi minuti a Frigan, che rileva Touré.
83' - Ancora Lautaro di testa sul cross di Spence, pallone alto.
80' - Controllo e tiro di Lautaro, Corvi accompagna il pallone fuori.
76' - Cambio per il Parma: fuori Carboni, in campo Britschgi.
75' - Spence si presenta con uno sprint clamoroso sulla destra, che frutta un corner.
74' - Brutta palla persa da Sucic a metà campo, Parma che riparte velocissimo: tiro di Romero che termina alto.
73' - Tra gli applausi di San Siro, debutta Djed Spence; fuori Diouf. Dentro anche Luis Henrique per Dimarco.
72' - Sucic apre la strada a Mkhitaryan con un tagliafuori, l'armeno guadagna un corner.
70' - Mkhitaryan tenta l'acrobazia su un pallone crossato da Bonny, pallone fuori.
69' - Incomprensione Dimarco-Bonny, si perde per le vie un buon pallone.
66' - Delparato lancia in avanti Romero, che contenuto da Bisseck viene anticipato da Martinez. Il portiere rimane anche qualche secondo a terra dopo uno scontro.
66' - Stankovic si presenta con un rasoterra che termina sul fondo, ma che strappa comunque qualche applauso.
63' - Proprio Lontani prova la conclusione, mandando il pallone alto.
61' - Primi cambi per Chivu: dentro Stankovic, Lautaro e Bonny per Calhanoglu, Thuram e Esposito. Nel Parma fuori Fabbian per Lontani, Sierro è rilevato da Bernabé e Romero prende il posto di Elphege.
60' - Errore di Mkhitaryan, Parma che recupera palla servendo Elphege chiuso alla grande da Carlos Augusto.
57' - Diouf con grande caparbietà va a recuperare un pallone che aveva perso, poi sbaglia il lancio per Thuram.
55' - Iniziativa in avanti del Parma, pallone raccolto in area da Troilo che di testa manda fuori.
54' - L'Inter non perde lo smalto, manovra offensiva armonica fino al tiro di Dimarco sporcato e bloccato da Corvi. Si scalda nel frattempo Spence.
51' - Sucic decisamente pimpante, altro ottimo recupero.
51' - Apertura di Calhanoglu per Thuram che arriva in area e calcia, conclusione respinta con Corvi che evita il corner.
49' - Tacco di Thuram per Dimarco, cross del 32 che premia l'inserimento di Esposito che trova però l'opposizione da hockeista di Corvi.
47' - Cross telefonato di Dimarco, Corvi esce e blocca.
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19.04 - Sarà del Parma il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
19.03 - Sono quasi 75mila i presenti a San Siro. Le due squadre tornano in campo.
HALFTIME REPORT - Tre gol, ma soprattutto una sensazione incredibile di potenza lasciata per tutti i 45 minuti. L'Inter torna in campo con una grinta, una sicurezza nei propri mezzi e una qualità di gioco che forse sin qui non si erano mai viste in questa stagione. Gara controllata in lungo e in largo, con la ferocia agonistica di Petar Sucic che vale il primo gol, il cinismo di Hakan Calhanoglu dal dischetto porta al raddoppio e la precisione di Marcus Thuram frutta il tris, con un Parma apparso in corto circuito.
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45' + 2 - Bonacina manda tutti negli spogliatoi: Inter a riposo in vantaggio per 3-0 dopo un primo tempo marchiato a fuoco dai nerazzurri.
45' - Due minuti di recupero.
44' - Inter che congela il pallone, aspettando la fine del primo tempo. Poi piccola magia di Sucic che si prende un fallo.
42' - Gran controllo e tiro a seguire di Dimarco, palla in calcio d'angolo.
41' - Valeri crossa, Martinez para con sicurezza.
40' - Thuram prova la finezza di tacco ma finisce col servire direttamente Corvi.
38' - Elphege difende palla col fisico, poi la appoggia in area nerazzurra per Fabbian che si coordina male e spara in curva.
35' - Sucic prova il lancio per Diouf, Dimarco che si aspettava la palla dalla destra probabilmente impreca in lingue morte...
31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUSSSS THUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!!
IL GOL DI THURAM: Lancio perfetto di Mkhitaryan che imbecca il francese bravo a salutare la compagnia, entrare in area e infilare Corvi con un diagonale perfetto.
28' - Parma che prova a gestire palla, Inter che riparte velocissima
25' - Primo corner del match per il Parma.
24' - Filtrante di Esposito anticipato da Thuram anticipato da Corvi e partito in fuorigioco.
23' - Elphege a duello con Bisseck, per Bonacina è lui a commettere fallo.
21' - Combinazione Esposito-Dimarco, colpo potente dell'esterno respinto da Corvi.
18' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! Non una esecuzione alla Calhanoglu, Corvi intercetta ma non basta.
17' - Bonacina va all'on field review. La review è di pochi secondi: rigore Inter.
15' - Contatto in area emiliana tra Esposito e Diego Carlos, Bonacina non sanziona tra le proteste generali.
13' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PETAAAAAAAAAAAAAAAAARRRR SUCCCCCCCIIIIIIIICCCCC!!!
IL GOL DI SUCIC: Un vero rapace il croato, che ruba palla a Keita dal dischetto del rigore e fulmina Corvi con un tiro di prima intenzione.
12'- Azione manovrata dell'Inter, conclusa da Calhanoglu che dopo lo scarico di Thuram calcia alto.
8' - Tentativo di lancio di Calhanoglu allungato dall'intervento di un avversario, Corvi anticipa Carlos Augusto. Sul ribaltamento, Elphege in area punta Bisseck e calcia alto.
6' - Bussa il Parma col tiro dalla distanza di Elphege, parato da Martinez.
4' - Diouf entra in area sulla destra, poi viene contrastato da un avversario. Sul rimpallo Dimarco calcia di prima intenzione, Corvi para a terra.
2' - Diouf salta Keita che lo strattona e lo fa cadere, per Bonacina non c'è nulla.
1' - Scontro tra Keita e Pavard a ridosso dell'area nerazzurra, per Bonacina il fallo è del belga.
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18.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
17.59 - Dimarco e Delprato davanti all'arbitro Bonacina per il sorteggio.
17.57 - Le due squadre entrano in campo per il rituale prepartita. La Curva Nord espone la sua coreografia dedicata ai cento anni del Mezzza, un megastriscione con la scritta Stadio Giuseppe Meazza 1926-2026 e la scritta centenario composta con dei cartoncini.
17.45 - Il riscaldamento si è concluso, le due squadre tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.
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Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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