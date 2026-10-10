Aleksandar Stankovic potrebbe essere la sorpresa di Cristian Chivu nella sfida contro il Parma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista serbo, figlio di Dejan, è candidato a partire dal primo minuto, anche in considerazione del recupero di Calhanoglu, tornato ad allenarsi in gruppo ma da gestire con cautela dopo l'infortunio.

Fin qui il figlio d'arte ha collezionato appena 15 minuti in campo, tra il debutto contro il Monza e la successiva apparizione contro l'Udinese. Ora, dopo gli impegni con la nazionale serba, potrebbe arrivare l'occasione per mettersi in mostra.

La grande occasione

Chivu conosce bene il talento del ragazzo, che ha allenato fin dall'adolescenza e di cui ha sempre apprezzato le qualità. La scelta di puntare su di lui potrebbe essere favorita anche dalla volontà di non rischiare ricadute per Calhanoglu, evitando di accelerarne il rientro. La sfida contro il Parma potrebbe dunque rappresentare una grande opportunità per Stankovic.

Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 08:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.