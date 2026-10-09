Spunta la clamorosa tentazione Aleksandar Stankovic dal primo minuto per la partita di domani tra Inter e Parma. Il giovane centrocampista serbo, infatti, potrebbe entrare immediatamente nelle rotazioni a centrocampo previste da Cristian Chivu in questo tour de force di inizio autunno, stando alle ultime novità di Sky Sport; Chivu rifletterà fino a domani sul lancio immediato del giovane figlio d'arte o sul suo inserimento a partita in corso.

Quella di Stankovic junior può non essere l'unica novità in vista di domani: tra i pali, Josep Martinez ha messo la freccia su Ivan Provedel, dato come potenziale titolare fino a qualche ora fa; anche in questo caso, la decisione arriverà domani. In avanti, Lautaro Martinez si gioca un posto con Pio Esposito e Yoan Bonny per affiancare Marcus Thuram. Djed Spence è tra i convocati ma è difficile che possa essere inserito nella starting lineup.

Questa quindi la possibile formazione: Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.