Nel post-partita della sfida tra Inter e Parma, ha parlato Petar Sucic a DAZN, l'autore del gol che ha sbloccato la sfida di San Siro: "E' stata una bella partita e sono felice, lo sono sempre quando gioco. La cosa importante è aver vinto. Loro hanno avuto forse un'occasione, dobbiamo essere soddisfatti della vittoria che abbiamo ottenuta. So cosa voglio fare: aiutare la squadra e farlo al meglio. Non voglio parlare dei rumors sul minutaggio".