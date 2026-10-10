Nel post-partita della sfida tra Inter e Parma, ha parlato Petar Sucic a DAZN, l'autore del gol che ha sbloccato la sfida di San Siro: "E' stata una bella partita e sono felice, lo sono sempre quando gioco. La cosa importante è aver vinto. Loro hanno avuto forse un'occasione, dobbiamo essere soddisfatti della vittoria che abbiamo ottenuta. So cosa voglio fare: aiutare la squadra e farlo al meglio. Non voglio parlare dei rumors sul minutaggio".

Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 20:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione