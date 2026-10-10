Bentornata Inter.

Dall'Azzurro al Nerazzurro. Trascorsi gli anomali venti giorni di sosta per dare spazio alla prima fase di Nations League, si torna nell'orticello di casa nostra che si chiama campionato. A San Siro, ore 18, si gioca Inter-Parma. Dopo cinque giornate, l'Inter che mostra lo Scudetto sul petto è prima in classifica con tredici punti in coabitazione con la Roma di Gasperini, ultima avversaria prima dello stop e con la sorprendente Lazio di Rino Gattuso.
Sinora il cammino della Beneamata è senz'altro da applausi per quanto riguarda i risultati viste le quattro vittorie e un pareggio in casa della Roma, ma al momento non tutto è perfetto. La squadra di Cristian Chivu incassa troppi gol e nelle ultime tre gare disputate è stata costretta a rimontare un doppio svantaggio. È successo a San Siro contro il Napoli, partita poi vinta, sempre a Milano contro l'Udinese e anche in questo caso sono poi arrivati i tre punti e nella trasferta di Roma, anche se all'Olimpico i nerazzurri si sono dovuti accontentare del pareggio. Da segnalare anche il doppio svantaggio nella prima sfida di Champions League persa in modo beffardo nella tana del Real Madrid.
Chivu e i giocatori non minimizzano quando sono sollecitati sull'argomento. Tutti sottolineano come non sia un buon segnale scendere in campo con l'obbligo di rimonta, anche se poi il fatto che sinora le rimonte siano riuscite, conferma l'enorme forza d'urto di una squadra capace di diventare quasi inarrestabile quando decide di spingere sull'acceleratore. Qualcuno sostiene che forse il desiderio del mister di proporre un'Inter sempre dominante e quindi vogliosa di occupare il più possibile la metà campo avversaria, la esponga troppo alle ripartenze avversarie. Ma Chivu crede fermamente nel suo lavoro e mai chiederà a suoi di aspettare, per poi ripartire. Solo la forza dell'avversario di turno potrà eventualmente costringere l'Inter all'angolo e in quel caso la squadra non dovrà vergognarsi di saper soffrire. Ma dovrà essere una necessità, non una strategia di partenza. L'obiettivo dovrà piuttosto essere quello di raggiungere più in fretta possibile quel famoso equilibrio di squadra da sempre invocato dagli allenatori e che nel calcio effettivamente fa la differenza.
Alla Pinetina si lavora per questo anche se il post Nazionali ha lasciato spazio soprattutto alla conta dei superstiti. Purtroppo, anche se non faceva parte dei convocati inglesi in Nations League, Chivu ha perso per un po' di tempo Curtis Jones, vittima di un problema muscolare proprio quando stava lavorando al meglio per entrare definitivamente da protagonista nel già forte centrocampo nerazzurro. Oggi a San Siro contro il Parma di Gilardino, che ha sostituto l'esonerato Cuesta, potrebbe finalmente presentarsi ai tifosi nerazzurri Djed Spence, l'uomo individuato per non far rimpiangere sulla corsia di destra Denzel Dumfries.
Per quanto riguarda il resto delle scelte anti-Parma, saranno fondamentali le valutazioni del mister che ha già anticipato di non voler spremere oltre modo chi ha disputato quattro partite in undici giorni con le proprie Nazionali. Per non parlare di Lautaro Martinez tornato solo giovedì dall'Argentina dove ha presenziato all'addio di Leo Messi all'Albiceleste. In attacco l'unico sicuro dall'inizio sembra dunque Marcus Thuram. Scelte importanti per Chivu, anche in vista di martedì prossimo, quando a Milano arriverà il Brugge di Yann Sommer per la seconda gara di Champions che la Beneamata avrà necessità di vincere dopo il ko di Madrid. Ma intanto testa e cuore per battere oggi il Parma di fronte ai soliti settantamila che riempiranno il Meazza.
Bentornata Inter.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:00 Bentornata Inter
- 23:46 Brambati: "Spero che la Roma dia fastidio all'Inter per lo Scudetto"
- 23:32 Osvaldo: "Ho seriamente rischiato la vita per una carie"
- 23:18 Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2, gialloneri raggiunti all'ultimo
- 23:04 Mondiali U15, presente un nerazzurro nella lista di Battisti
- 22:49 Polli: "Soddisfatta per il gol con l'Italia. Oggi una vittoria meritata"
- 22:35 Orlando: "Ecco chi mi aspetto di vedere titolari in Inter-Parma"
- 22:21 Alì Zoma: "Sono rimasto impressionato da Barella"
- 22:07 Altobelli nello staff azzurro? Offerto il ruolo di capodelegazione dell'U20
- 21:53 A. Mancini: "Chivu avrà successo. Su Luis Henrique e Carlos Augusto..."
- 21:38 Riecco Calhanoglu. Col Parma dal 1'? È ballottaggio con Stankovic
- 21:24 E-22 Youth League dal 16 al 18 ottobre a Bari: presente anche l'Inter
- 21:09 Bologna, contro l'Inter possibile il debutto della nuova terza maglia
- 20:55 Brugge, Leko non pensa alla Champions: "In testa solo La Louvière"
- 20:40 L'Italia Femminile piega la Bielorussia: primo gol azzurro per Polli
- 20:26 Pizzi: "In futuro i giovani emergenti saranno paragonati a Pio Esposito"
- 20:11 Winners Cup 2026: a Milano il calcio dà voce ai giovani della 'terra di mezzo' oncologica
- 19:57 Cois: "È vero, Inter e Juventus mi volevano. Ma in bianconero mai"
- 19:42 Condò: "Giusto che Stankovic entri nelle linee di successione dell'Inter"
- 19:28 Vanheusden ricorda: "Perisic grande professionista. E su Icardi..."
- 19:13 Sky - Tentazione Stankovic per il Parma. E Martinez può restare in porta
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di INTER-PARMA, si torna in CAMPO: la CONFERENZA di CHIVU e la PROBABILE FORMAZIONE
- 18:47 Segev, AD DAZN: "Vogliamo rinforzare la partnership con la Serie A"
- 18:32 UFFICIALE - Game over Montella: non è più il CT della Nazionale turca
- 18:18 Inter-Parma, Gilardino ne convoca 24 per la sua prima da tecnico ducale
- 18:03 Bellinazzo: "I grandi club non dovrebbero avere nuovi stadi? Chi lo dice..."
- 17:49 FIGC, Malagò convoca l'assemblea elettiva: appuntamento il 14 dicembre
- 17:34 Martedì torna la Champions: le attività della vigilia di Inter-Brugge
- 17:20 La critica del posto fisso: il professor Chivu e lo studente Diouf
- 17:05 Malen: "Chi segnerà di più tra me e Lautaro? Mi concentro su me stesso"
- 16:50 Agustina spiega la sua assenza alla partita di addio alla Seleccion di Messi
- 16:36 Nessun caso Sucic, Chivu smorza le polemiche: respinto con stile "l'attacco" di Boban
- 16:21 Bologna, Palladino accoglie Darmian: "Un vincente. All'Inter ha fatto benissimo"
- 16:07 Per Stankovic è solo una questione di tempo: Chivu lo coccola e si prende le colpe
- 15:53 Addio al 3-5-2 e difesa a 4? Chivu non indietreggia: "Non è il Subbuteo". E spiega la sua idea di Inter
- 15:40 Allegri: "Sul 2-0 con l'Inter non abbiamo capito il momento della partita"
- 15:26 Finalmente Spence, convocato per Inter-Parma. Ma Chivu predica calma
- 15:12 Inter-Parma, quote nettamente a favore dei nerazzurri
- 15:00 Chivu: "Non vogliamo mettere a rischio i nazionali. Spence convocato. Sucic? Non creiamo polemiche"
- 14:57 Cois: "Quando giocavo alla Fiorentina mi volevano Inter e Juventus"
- 14:38 Altobelli: "Spero che Lautaro mi raggiunga al più presto. Esposito può andare lontano"
- 14:15 Di Gennaro: "Corsa Scudetto, il Como ha un'arma in più rispetto alle altre"
- 14:01 Pastorello: "La trattativa che mi ha tolto il sonno? Lukaku dallo United all'Inter"
- 13:48 La Repubblica - Como-Roma, un solo italiano in campo. Il record è Inter-Udinese
- 13:34 Inter, col Parma la 3200esima partita in A. Anche Calha punta la cifra tonda
- 13:20 Inter-Parma, prima chiamata per Spence. Stones e Jones unici indisponibili
- 13:07 Settore giovanile, il menù del week-end: riecco l'Under 20 di Bigica
- 12:53 Stramaccioni: "Como e Roma cresciute, ma l'Inter ha qualcosa in più"
- 12:39 Gilardino a Sky: "Con l'Inter dovremo essere umili ma anche spregiudicati"
- 12:25 Stones, serve ancora pazienza. L'obiettivo è tornare contro la Fiorentina
- 12:10 Il Supercomputer Opta: Scudetto all'Inter al 45,57%
- 12:00 videoVerso INTER-PARMA: CHIVU recupera SPENCE, ma perde JONES. Tante NOVITÀ di formazione
- 11:56 Parma, Gilardino: "Inter tra le più forti, sarà fondamentale l'approccio mentale"
- 11:42 Sala: "Nuovo San Siro, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032"
- 11:28 Spence si racconta: "Non mi innervosisco più. Prego e ascolto Lil Durk"
- 11:16 Gianluca Rocchi nuovo opinionista di DAZN: "Sfida che mi entusiasma"
- 11:02 Corsera - Inter e Milan, ottobre rosso: diversi aspetti in comune
- 10:48 Di Natale: "Fiducia Inter a Esposito e i risultati si vedono. L'esempio di Palmisani fa capire che..."
- 10:34 TS - Inter-Parma, non solo Provedel: difesa completamente nuova e possibile esordio in regia
- 10:20 GdS - Il nuovo San Siro costerà 2,3 miliardi complessivi. Ma ne porterà 60 in più all'anno
- 10:06 Cordoba: "Chivu ha la semplicità, Lautaro è furbo. Sorpreso per Ausilio"
- 09:52 TS - Inter-Parma, la logica dice Provedel: gli altri ballottaggi
- 09:38 CdS - Inter-Parma, quanti dubbi: la probabile di Chivu contro gli emiliani
- 09:24 CdS - Jones ko, da Sucic a Mkhitaryan tutte le alternative in mano a Chivu
- 09:10 Fabbian: "Umiltà e racconti: non avevo dubbi su Chivu. E dico grazie Inter perché..."
- 08:56 CdS - Inter-Parma, Bisseck si sposta al centro della difesa? Il punto
- 08:42 Iddrissou: "Thuram il modello, ma dopo la tournée anche Pio. Offerte dall'estero? Fa piacere ma..."
- 08:28 GdS - Lautaro, oggi primo allenamento vero: l'idea di Chivu per il Parma
- 08:14 GdS - Spence pronto al debutto: le aspettative rispetto a Dumfries e il lavoro su un aspetto
- 08:00 GdS - Jones fermato da un infortunio, ecco il match del possibile rientro