Il Club Brugge vince e convince in Jupiler League: settima vittoria in otto giornate di campionato. In serata è arrivato il poker esterno sul RAAL La Louviere. Dopo il vantaggio firmato da Vetlesen, è arrivato il raddoppio firmato da Virgili. Nella ripresa arriva il tris dal dischetto di Tresoldi; accorcia le distanze Gillot, ma al 95esimo il risultato viene messo in archivio da Lemarechal. I belgi si presentano a San Siro con un'affermazione molto positiva in trasferta: il primato in classifica è confermato.