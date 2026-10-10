Intervenuto a DAZN, il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato così della prova contro l'Inter: "E' stato un buon inizio con armonia, poi quando commetti qualche ingenuità a San Siro e prendi due gol nei primi 20 minuti, diventa complicato. Ci sono feedback positivi, sono dieci giorni che lavoriamo e abbiamo cambiato un po' il modo di lavorare a livello fisico e tattico. C'è da migliorare e siamo qui per questo".

Ancora Gilardino: "Lontani può diventare un grande interno di centrocampo perché sa ritagliarsi quello spazio molto bene. Ha gamba anche per difendere. Davanti a livello numerico siamo in tanti con caratteristiche diverse. Bernabé può giocare da interno, ma anche playmaker. E' un ragazzo che ha tante qualità e l'ho provato da regista in questi giorni. Ma sa fare più ruoli. Lavoriamo con questo atteggiamento e non è semplice dare subito una fisionomia di squadra, ma ci sono dei buoni feedback all'interno di una sconfitta così ampia. Normale che dobbiamo crescere capendo i momenti della partita per andare uomo su uomo. In alcuni momenti l'abbiamo fatto bene, in altri meno".