Benjamin Pavard è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Parma 3-0. Le sue parole raccolte dall'inviato: 

La differenza tra la prima esperienza all'Inter e questa.
"Sono contento di essere tornato, di giocare a San Siro davanti a questo pubblico. Oggi è arrivato anche il clean sheet". 

L'approccio è stato diverso oggi.
"Sicuramente abbiamo lavorato su questo aspetto. Sono contento della squadra, continuiamo così". 

La Nazionale francese. 
"La Francia è la Francia. Vediamo cosa arriverà in futuro, io sono contento all'Inter. Non mi metto pressioni particolari". 

FcIN - La differenza nella preparazione della stagione e le novità dei nuovi compagni.
"Chivu lo conosco, ha un rapporto stretto con i giocatori. E' molto positivo. Sono molto contento di essere qui". 

Sezione: Focus / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 20:25 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.