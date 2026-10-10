Diego Carlos è il giocatore del Parma che si presenta in sala conferenze a San Siro per commentare l'esito dell'incontro con l'Inter. Ecco il punto di vista del giocatore emiliano ripreso dall'inviato di FcInterNews.it:

Partiamo dall'episodio del rigore, cosa è successo?

"E' stata una giocata rapida, contro un attaccante rapido e forte. L'ho toccato col piede, l'arbitro ha deciso per il rigore e capisco il motivo".

Come ti trovi nella difesa a tre? E com'è il feeling con Troilo?

"Mi trovo bene, la connessione è buona. Parliamo spesso in campo, poi sono abituato a giocare a destra come a sinistra. Mi trovo bene".

Cosa portate a casa da questa partita? E dove dovete migliorare?

"Ci sono degli aspetti positivi. Abbiamo cercato un risultato positivo contro una squadra molto forte, con tante qualità. Dobbiamo migliorare nei gol subiti, ma ci sono molte cose positive".

Cosa vi chiede Gilardino?

"Chiede una squadra aggressiva, che giochi a calcio. Siamo molto felici, stiamo cercando di imparare. Sono certo che faremo un bel campionato".

Pensi che l'Inter sia la più forte in Italia?

"Sì, è una squadra davvero forte che può diventare campione. Però siamo solo alla sesta giornata, tante squadre hanno qualità. Noi faremo un ottimo campionato".