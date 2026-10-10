Prima di presentarsi in conferenza stampa, Cesc Fabregas ha dato un occhio alla partita della Primavera lariana, capace di rimontare due gol all'Inter in inferiorità numerica dal 35': "Erano in dieci e, con grandissima mentalità, hanno provato a vincerla - ha detto il tecnico catalano rispondendo a chi gli chiedeva quanto orgoglio provasse nel vedere dieci italiani del club convocati dalle rispettive nazionali -. Ogni parte del club cresce, chi viene spesso negli ultimi 2-3 anni sa che parliamo sempre della stessa cosa. Siamo all'inizio con tutto, ma è un orgoglio grande per il club e per chi lavora nell'Academy. Un nuovo stile di gioco, molto propositivo per far crescere i giocatori nel vivaio. Mio figlio gioca, io sono molto contento e parlando con gli allenatori mi piace ciò che sento. Come fanno lavorare i ragazzi. Noi vediamo sempre la prima squadra, risultato positivo o negativo. lo sono responsabile di tante cose del calcio Como, come Ludi e il presidente Suwarso. Ma questo è molto importante a livello di club. La strada in questo momento è giusta".