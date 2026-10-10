Le prime cinque giornate di campionato non hanno cambiato le gerarchie della lotta scudetto, secondo Gian Piero Gasperini, che ha chiuso la primissima parte di stagione precedente alla lunga sosta guidando la Roma al primo posto, condiviso con Lazio e Inter. Un buon avvio, legittimato dal 2-2 proprio con i campioni d'Italia, che rimangono, secondo Gasp, i favoriti assoluti per la vittoria finale del torneo: "A giudizio un po' di tutti, l'Inter è quella che sta un po' sopra - le sue parole -. Noi, sicuramente, abbiamo disputato una partita molto, molto buona contro l'Inter, dal mio punto di vista molto favorevole, molto positiva. E da quella dobbiamo ripartire. Poi il Como, come noi, la Juventus, il Milan, il Napoli, se volete l'Atalanta, e non so quela altra sorpresa, fa parte di quel gruppo di squadre che, alle spalle dell'Inter, si giocano le migliori posizioni in classifica. Sperando che l'Inter possa zoppicare ogni tanto. Mi sembra tutto abbastanza chiaro, anche se sono passate solo poche giornate".