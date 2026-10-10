L'ex calciatore Nigel Reo-Coker, presente negli studi di CBS Sports-Golazo, ha tracciato un punto valutativo su Marcus Thuram, elogiandone in modo grandioso le sue qualità: "Sono un suo grande fan, sorride spesso e vorrei vederlo più cattivo in volto. Sono convinto che potrebbe raddoppiare il suo bagaglio di gol realizzati, aumentando la cattiveria. Se fossi il suo allenatore gli direi: 'Può diventare uno dei migliori attaccanti al mondo'". Ma deve avere più mordente".

Sezione: News / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 23:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione