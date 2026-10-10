L'ex calciatore Nigel Reo-Coker, presente negli studi di CBS Sports-Golazo, ha tracciato un punto valutativo su Marcus Thuram, elogiandone in modo grandioso le sue qualità: "Sono un suo grande fan, sorride spesso e vorrei vederlo più cattivo in volto. Sono convinto che potrebbe raddoppiare il suo bagaglio di gol realizzati, aumentando la cattiveria. Se fossi il suo allenatore gli direi: 'Può diventare uno dei migliori attaccanti al mondo'". Ma deve avere più mordente".