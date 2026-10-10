L'ultima volta era stata il 14 settembre, contro l'Udinese. A quasi un mese di distanza la voglia di Inter è salita ai massimi livelli e ha portato i tifosi a riempire il Meazza per la partita contro il Parma. Nello specifico, come comunicato dal club, sono presenti nell'impianto ben 74.907 spettatori. Nel settore ospiti invece si registrano 1186 presenze.

Sezione: News / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 19:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.