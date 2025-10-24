L'Inter ha collezionato 12 clean sheet in trasferta dall'inizio della scorsa stagione, inclusi quattro nelle ultime cinque uscite esterne: nessuna squadra nei top 5 campionati europei ha fatto meglio nello stesso periodo (a quota 12 c'è anche l’Atalanta). In attacco, invece, la squadra nerazzurra conta ben nove marcatori diversi, più di ogni altra squadra in questa Serie A.

L'Inter è inoltre la formazione che ha effettuato più conclusioni (14) e realizzato più gol (3) in seguito a recuperi offensivi nati da azioni di pressing: un dato che racchiude uno dei principi della filosofia calcistica di Cristian Chivu.