Alessandro Spugna, allenatore del Napoli Women, ha presentato la sfida di domani pomeriggio a Cercola contro l'Inter dell'ex David Sassarini: "È stata una settimana vissuta in maniera molto serena, molto tranquilla. Abbiamo analizzato le cose buone fatte col Sassuolo, le cose fatte meno bene e ci stiamo preparando alla gara con l’Inter, consapevoli del fatto che andremo a giocare contro una squadra costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Conosciamo la profondità della loro rosa, però alle ragazze ho chiesto tanto coraggio, ho chiesto di continuare a giocare secondo quelle che sono le nostre idee, le nostre caratteristiche. Arriva l’Inter e cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi".
Il tecnico è tornato anche sul precedente confronto con le nerazzurre nella Women’s Cup, in cui è maturata una pesante sconfitta, sottolineando il percorso di crescita compiuto dalle azzurre nelle ultime settimane: "Noi non eravamo in un grandissimo momento, sia per quanto riguarda l’aspetto fisico, sia per quanto riguardava le idee, i principi che volevamo mettere in campo. Eravamo ancora un misto tra quello che era il passato e voleva essere il futuro. Non eravamo ancora sicuramente nelle migliori condizioni per affrontare una partita di quel tipo. Però non ci deve far condizionare quella gara lì. Noi la Women’s Cup l’abbiamo utilizzata per affrontare partite di buon livello, per capire un po’ di cose. Sono contento di come sta lavorando tutto il gruppo – sia chi sta giocando di più che chi sta giocando meno: ognuna sta dando il suo contributo sia in partita che in allenamento e sono sicuro che arriverà il momento giusto per tutte".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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