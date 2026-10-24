Una settimana di appuntamenti cruciali, dentro e fuori dal campo. Gerry Cardinale - come scrive La Gazzetta dello Sport - torna in Italia e si prepara a seguire da vicino il Milan in un momento particolarmente delicato della stagione. Il fondatore di RedBird arriverà domani sera a Udine per assistere alla sfida contro l'Udinese, primo impegno di un'agenda che lo vedrà protagonista per sette giorni. La presenza del proprietario rossonero arriva dopo la pesante sconfitta in Europa League, seguita a distanza dal patron. Il Milan è chiamato a reagire immediatamente, anche per non perdere terreno in campionato e ritrovare fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Cardinale resta a Milano fino al derby: tre partite sotto osservazione

Quella di Udine sarà soltanto la prima tappa del viaggio. Cardinale si trasferirà poi a Milano, dove resterà fino al derby contro l'Inter. Il patron assisterà anche alla sfida infrasettimanale contro il Bologna, in programma mercoledì sera, prima dell'attesissima stracittadina di sabato. Tre partite ravvicinate che potrebbero incidere sul percorso stagionale dei rossoneri. La vicinanza del proprietario alla squadra conferma la volontà di seguire personalmente una fase importante per le ambizioni del club.

Giovedì assemblea dei soci e presentazione del nuovo stadio

Non ci sarà soltanto il calcio giocato nell'agenda di Cardinale. Giovedì sarà una giornata fondamentale per il futuro societario del Milan, con l'assemblea dei soci e la presentazione del progetto del nuovo stadio. Nel pomeriggio, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, Milan e Inter illustreranno i dettagli del nuovo impianto di proprietà, destinato a rappresentare uno dei principali investimenti strategici delle due società. Un appuntamento che precederà di appena due giorni il derby, quando i due club torneranno a essere avversari sul terreno di gioco. Per Cardinale si prospetta dunque una settimana particolarmente intensa, tra risultati sportivi, decisioni societarie e progetti infrastrutturali. Il futuro del Milan passa anche da questi sette giorni, con il proprietario pronto a seguire personalmente ogni appuntamento.