Gianni Infantino ostenta fiducia nel sostegno nei suoi confronti da parte del mondo del calcio. Parlando ai microfoni di BBC Sport, il numero uno della FIFA spiega i motivi che lo spingono a ritenere salda la sua posizione: "Sono stato eletto da 211 associazioni membri da tutto il mondo. Penso che ciò che conta è che in un'organizzazione come la FIFA possono esserci opinioni diverse, punti di vista diversi. Ma se siamo seri riguardo alla democrazia, al processo democratico, al credere che tutti abbiano lo stesso voto e la stessa voce in tutto il mondo, che il calcio appartiene a tutti, se siamo seri su questo, allora dobbiamo rispettare anche le opinioni della stragrande, stragrande maggioranza".

Infantino non nasconde comunque che l'opera di conciliazione delle varie componenti non è sempre facile: "Sono appena tornato da Tokyo, dove la Confederazione Asiatica di Calcio mi ha pienamente sostenuto. Ero a Capo Verde dove tutti i paesi africani (calcistici) mi hanno sostenuto. Parlo a tutte le associazioni del mondo: ci sono differenti punti di vista. Non è sempre semplice riunirli tutti sotto lo stesso tetto. Ma bisogna rispettarli, io li rispetto e dopo spetterà alla FIFA scegliere chi vorrà come Presidente e come vogliono che venga gestita".