"Il futuro della FIGC? Io lascio le valutazioni a chi osserva, anche perché se soltanto provo a pensare c'è qualcuno che interpreta male, quindi mi oriento verso gli altri mille progetti che devo portare avanti". Lo afferma il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine dell'evento le 'Le Sfide' a Napoli. "Come è giusto che sia - prosegue - lascio l'autonomia alla Lega di Serie A di fare le sue valutazioni e poi all'assemblea federale di decidere chi sarà il nuovo presidente".