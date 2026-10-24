"Il futuro della FIGC? Io lascio le valutazioni a chi osserva, anche perché se soltanto provo a pensare c'è qualcuno che interpreta male, quindi mi oriento verso gli altri mille progetti che devo portare avanti". Lo afferma il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parlando a margine dell'evento le 'Le Sfide' a Napoli. "Come è giusto che sia - prosegue - lascio l'autonomia alla Lega di Serie A di fare le sue valutazioni e poi all'assemblea federale di decidere chi sarà il nuovo presidente".

Sezione: News / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 16:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.