Il tifo organizzato della Fiorentina diserterà compatto la trasferta di domani a San Siro. Non solo la Curva Fiesole, quindi, ma anche il Centro Coordinamento Viola Club e Associazione Tifosi Fiorentini non saranno sugli spalti del Meazza per incitare Franco Mastantuono e compagni nella la sfida con l'Inter. Come riporta La Nazione, al centro della contestazione c’è soprattutto l’assenza di una prelazione per associazioni e tifoseria organizzata, ritenuta penalizzante per chi segue la Fiorentina con continuità.

Se l’ATF ha denunciato prezzi spropositati per i settori popolari e difeso il valore sociale dei club, la Curva Fiesole è stata la prima ad annunciare la propria assenza, seguita dal Centro di Coordinamento, che ha aderito alla protesta rinunciando a organizzare il viaggio a Milano. Domani al terzo anello blu potrebbe comunque verificarsi la presenza di qualche centinaio di sostenitori a titolo personale, senza legami con i viola club e soprattutto residenti in Lombardia.