L'ottimo momento di forma di Carlos Augusto, decisivo mercoledì in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, non è ovviamente passato inosservato nella sua patria. Il portale brasiliano UOL Esporte mette in evidenza i numeri messi sin qui insieme dall'esterno dell'Inter, sottolineando anche l'importanza delle sue performance per la Seleçao: "Ecco una notizia che avrà sicuramente fatto piacere a Carlo Ancelotti. Uno dei giocatori brasiliani più in vista in Europa nella stagione 2026/27 è un terzino sinistro, un ruolo che negli ultimi anni è diventato fonte di problemi per la Nazionale. La cosa curiosa è che Carlos Augusto non è nemmeno un titolare fisso in quella posizione nell'Inter. Ciononostante, entra in campo praticamente in ogni partita e ha deciso un incontro dopo l'altro. È quello che è successo lo scorso fine settimana contro il Bologna, e anche nell'ultimo turno di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Pur essendo un giocatore più difensivo, l'ex giocatore del Corinthians è secondo nella classifica dei calciatori che hanno partecipato a più reti, con sei".