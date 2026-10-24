L'ex difensore dell'Inter Fulvio Collovati, intervistato da Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arriva la squadre di Cristian Chivu alla partita di domani contro la Fiorentina: “Non so se l’Inter di quest’anno ha troppi difetti di quello che ci si potesse aspettare. Ho commentato la partita contro lo Shakhtar, che è stata una partita molto strana. L’Inter, diversamente dal solito, ha subito il possesso degli ucraini, ha giocato in inferiorità numerica per l’espulsione inattesa di Alessandro Bastoni e poi, nel momento in cui lo Shakthar con presunzione pensava di avere in mano la gara, in contropiede i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol grazie ad un lancio di 30 metri. L’Inter in attacco non ha problemi per segnare e credo che la Fiorentina questo lo sappia bene. La Fioremntina deve lavorare sulle incertezze difensive dell'Inter, perché l'Inter fa tanti gol ma ne prende anche tanti”.
Elogi per l'uomo più in forma del momento, vale a dire Carlos Augusto: "Il gol fatto in Champions ha dimostrato che sta molto bene a livello fisico, altrimenti un difensore in inferiorità numerica non riesce a fare uno scatto di 30 metri palla al piede: vuol dire che fisicamente ti senti bene. A sinistra ci sono Bastoni e Dimarco che spingono molto, a destra Diouf e Akanji, dietro non sono velocissimi. E in mezzo non ci sono giocatori che fanno interdizione, giocando alta l'Inter si prende dei rischi. La Fiorentina se vuol fare una gara coraggiosa, non dovrà chiudersi in difesa, altrimenti dà sfogo solo alle abilità dell'Inter. Dovrà far male nelle ripartenze, l'Inter soffre in questo: la statistica e la fisicità della difesa dell’inter fanno si che sotto questo punto di vista i nerazzurri soffrono molto in ripartenza”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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