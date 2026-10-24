Il Brentford, la Nazionale, il presente e il futuro: Michael Kayode parla a tutto tondo ai microfoni di SportWeek. Raccontando anche del forte legame creatosi col club inglese, per il quale ha respinto il corteggiamento estivo da parte dell'Inter: "Avevo già deciso di rimanere e di rinnovare ancora prima che finisse la stagione. Per la mia crescita, penso che rimanere qui e stare con loro come ho fatto sia fondamentale. Infatti sono arrivate cose belle come la Nazionale".

Lei ha fatto il salto dalla Fiorentina alla Premier a 20 anni. Dovesse dare un consiglio a un giovane italiano emergente: grande club in Serie A o la Premier, anche non ai massimi livelli?

"Quando sei giovane, penso che la cosa fondamentale non è tanto dove giochi, ma giocare. Ovunque tu decida di andare, devi giocare. Punto. Penso che i giovani in Serie A dovrebbero avere più possibilità: so che ci sono, e li conosco, tanti giovani forti che però magari non hanno una chance e quindi decidono di andare altrove. Un giovane deve solo giocare".