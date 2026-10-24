L'Inter ha scoperto un'arma in più: le mosse di Cristian Chivu a partita in corso. Il tecnico romeno sta dimostrando una particolare capacità di leggere le situazioni e correggere gli equilibri della squadra, trasformando spesso incontri complicati in risultati positivi. Come scrive Il Corriere dello Sport, i numeri raccontano una tendenza precisa: nelle prime dieci partite stagionali, i giocatori subentrati hanno realizzato 5 gol e fornito 4 assist. Un contributo importante, che certifica la qualità delle alternative nerazzurre e l'efficacia delle scelte dell'allenatore. Chivu, però, preferisce ridimensionare i meriti personali: "Se si parte male la colpa è mia, se all'intervallo si cambia l'esito è merito mio? Semmai, è una somma di fattori". E aggiunge: "L'intervallo ti permette di far comprendere meglio l'andamento di una partita. Poi sono bravi i giocatori a capire come reagire a determinate avversità".

Dallo Shakhtar al Napoli: le mosse di Chivu ribaltano l'Inter

L'ultimo esempio è arrivato contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo un'ora di gioco, Chivu ha inserito Zielinski, Diouf e Bisseck, cercando di dare maggiore energia alla squadra. L'espulsione di Bastoni ha poi costretto il tecnico a modificare nuovamente l'assetto, passando alla difesa a quattro e a un 4-4-1-1. Una scelta premiata dal gol decisivo di Carlos Augusto, servito da Mkhitaryan, entrato dalla panchina. Ma non è stato un episodio isolato. Contro la Roma, l'Inter ha recuperato due reti nella ripresa, mentre a Bologna ha cambiato passo dopo l'intervallo, imponendosi 3-1. Ancora più evidente l'impatto delle sostituzioni nella sfida con il Napoli: Thuram e Carlos Augusto hanno contribuito alla rimonta con gol e assist, prima delle mosse successive che hanno favorito il definitivo 3-2.

Bonny, Carlos Augusto e Thuram: la panchina fa la differenza

Il contributo dei singoli conferma l'importanza delle rotazioni. Tra i subentrati, Bonny guida la classifica dei marcatori con tre reti, seguito da Thuram e Carlos Augusto con un gol ciascuno. Sul fronte assist spicca ancora Carlos Augusto, autore di due passaggi decisivi, mentre Stankovic e Mkhitaryan ne hanno fornito uno a testa. Chivu e la gestione dello spogliatoio: il vero punto di forza dell'Inter Oltre all'aspetto tattico, emerge un altro elemento fondamentale: la gestione del gruppo. Avere una rosa ricca di alternative può diventare complicato, soprattutto quando diversi giocatori ambiscono a una maglia da titolare. Chivu, invece, sembra essere riuscito a coinvolgere tutti, ottenendo risposte importanti anche da chi parte inizialmente dalla panchina. Una continuità con quanto visto nella passata stagione, quando i subentrati nerazzurri avevano contribuito con 17 gol e 18 assist. Il dato più significativo, però, riguarda la capacità dell'Inter di cambiare volto durante le partite. Le sostituzioni non rappresentano soltanto una soluzione per gestire le energie, ma stanno diventando una delle principali armi tattiche della squadra di Chivu.