Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha parlato anche ai microfoni de La Repubblica a proposito delle elezioni federali del prossimo 14 dicembre per le quali sarà candidato. Rivelando di contare sull'appoggio di gran parte della Lega Serie A: "Dopo la mia elezione non mi sono mai sentito abbandonato dalla maggioranza. Né mi abbatto se ci sono rumors su questo, che sono anche magari corrispondenti alla verità. Prendo atto che ci siano delle resistenze, da parte di soggetti che hanno storie importanti alle spalle, ma con il dialogo si può creare persino condivisione. L'auspicio è che la mia candidatura continui a compattare, come è stato a giugno, un mondo che per anni ha vissuto di divisioni, anche molto forti. Sto chiamando tutti i presidenti di Serie A uno per uno: ne ho sentiti già tredici e tutti mi garantiscono il loro sostegno".
Malagò torna anche sull'arrivo alla guida della Nazionale di Roberto Mancini, dopo una serie di turbolenze: "Che io volessi Roberto dall'inizio non c'è ombra di dubbio e lo confermo anche qui. Credo di capire di calcio, ma il segnale che volevo dare era lasciare la responsabilità del Club Italia e occuparmi di organizzazione, gestione delle risorse, sponsor, canali diplomatici, temi istituzionali, politici. Ho pensato a un nome che mi desse garanzie e ho scelto Paolo Maldini, pensando che con lui si arrivasse alla stessa conclusione sul CT Paolo avrebbe diviso il percorso con Leonardo anche sotto il profilo economico e non mi sono sentito di dirgli di no. Poi, io non ho mai parlato con Guardiola, ma Maldini e Leonardo sono rimasti da lui tutta una sera. Pep è stato onesto. Ha preso un sabbatico, per temi anche familiari, ma se avesse fatto qualcosa l'avrebbe fatto con noi. A quel punto, Maldini voleva un vincente del 2006, uno di quella generazione. Né io né lui sapevamo del contratto di Andrea Pirlo come ambasciatore di una società di scommesse russa. A quel punto ho detto: "fermiamoci qua". Se mi sono disperato per questo? No, affatto. Però fino a quel momento ero stato leale con Maldini, anche se speravo lui convergesse sulla mia scelta. Arrivati a un certo punto non puoi che dire: grazie e arrivederci. Io sono fatalista"
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:09 LIVE SERIE C, Inter U23-Sorrento 0-0: Marello ci prova su punizione
- 15:08 Carnevale: "Zielinski un grande. Gasperini il miglior allenatore attuale"
- 14:53 Milan, allarme infortuni: Amorim perde tre giocatori in un colpo solo
- 14:39 Kayode torna sull'interesse dell'Inter: "Avevo già fatto la mia scelta"
- 14:24 FOTO - Lo stato maggiore Inter al Breda: presenti Marotta e Ralph
- 14:10 UOL - Carlos Augusto boom con l'Inter, Ancelotti sarà contento
- 13:55 Fiorentina, ora è ufficiale: il tifo organizzato diserterà San Siro
- 13:40 Caressa: "Inter imbattibile? Io non ne sono più tanto convinto"
- 13:26 Tebas: "Il caso Manchester City? Credo che vada fatta giustizia"
- 13:12 Ancora Malagò: "Elezioni FIGC, sostegno garantito da 13 presidenti di A"
- 12:57 fcinPavard brucia le tappe: già in gruppo la prossima settimana. Rientra anche Jones
- 12:43 Di Biagio: "Inter favorita da 5-6 anni. Se non ha vinto tutti gli Scudetti..."
- 12:28 CdS - Anche Mancini domani a San Siro: tutti gli osservati speciali
- 12:14 Malagò: "L'Inter resta la più forte sulla carta, il movimento migliora"
- 12:00 GdS - Lo spogliatoio fissa l'obiettivo Champions: 16 punti per evitare i playoff
- 11:46 Marianella avverte Chivu: "È il primo momento delicato da un anno e mezzo"
- 11:32 TS - Inter-Fiorentina sfida tra opposti, miglior attacco contro peggior difesa
- 11:18 Il BIAPRI TEDESCO, l'INTER CLUB più grande della GERMANIA: alla SCOPERTA dell'IC ESSLINGEN
- 11:04 Pioli: "Vorrei restare in Italia. Atta? Lo avrei visto bene all'Inter o al Milan"
- 10:52 CdS - Fiorentina, Vanoli prepara il 4-3-3 per l'Inter: Brescianini avanti su Oulai
- 10:37 Serie A Femminile, Inter in campo alle 16 per difendere il primato
- 10:22 CdS - Doppio esame in vista per Provedel. Novità anche in attacco
- 10:08 TS - Tegola Luis Henrique, ecco quando tornerà a disposizione di Chivu
- 09:54 GdS - Milan, Cardinale arriva in Italia: settimana decisiva tra derby e nuovo stadio
- 09:40 Repubblica - FIGC, la Serie A si spacca: Marotta e Percassi lanciano Galliani contro Malagò
- 09:26 Malagò non molla la FIGC: "I presidenti sono dalla mia parte. Il calcio ha bisogno di unirsi"
- 09:12 CdS - Chivu ha una marcia in più: 5 gol e 4 assist dalla panchina
- 08:57 GdS - Rotazioni in vista contro la Fiorentina: previsti fino a cinque cambi
- 08:43 TS - Dimarco tra campo e rinnovo: manca ancora la quadra sull'ingaggio
- 08:29 Stramaccioni avverte Chivu: "Giusto non snaturarsi, ma troppi errori". Sull'attacco e Provedel...
- 08:14 GdS - È l'ora di Provedel: titolare con Viola e Venezia, Martinez torna nel derby
- 08:00 GdS - Inter, obiettivo fuga: quattro gare decisive per allungare in classifica
- 01:30 Iniziativa dello Stoccarda: fai beneficenza e vinci la partita con l'Inter
- 00:00 Domani a pranzo si mangia fiorentina
- 23:49 Baldini: "Il calcio giovanile non ha problemi. Semmai lo sono i dirigenti"
- 23:34 Napoli Women, Spugna: "Contro l'Inter ho chiesto coraggio alle ragazze"
- 23:20 Dulub: "L'espulsione di Bastoni ha agevolato l'Inter. Su Mkhitaryan..."
- 23:05 Domenica ospite speciale a San Siro: Mancini assisterà a Inter-Fiorentina
- 23:00 Stoccarda-Borussia Monchengladbach 2-3, partita infinita e primi punti per Blessin
- 22:52 Torino-Monza 3-2, terzo successo consecutivo per i granata
- 22:37 AGCOM, pubblicate le nuove linee guida per i siti di infotainment
- 22:23 Sei gol di fila a San Siro in Serie A: Thuram sulla scia del record di Lukaku e Vieri
- 22:08 FIGC, Malagò completa la squadra: Viglione sarà il segretario generale
- 21:53 Malagò e la tessera FIGC: "Direi che sarebbe stato assurdo non prenderla"
- 21:39 Bondar elogia l'Inter: "Squadra forte che non ha problemi a..."
- 21:24 Chiarugi: "Vedo malumori nell'Inter, la Fiorentina sfrutti il nervosismo"
- 21:10 Orlando: "Inter in difficoltà mercoledì, ma domenica sarà diverso"
- 20:55 Lautaro, Toro in gabbia. Messaggio al mondo Inter: "Mancate tantissimo"
- 20:41 Settore giovanile, tre impegni in agenda tra domenica e lunedì
- 20:26 Sabatini lancia la Roma: "È splendida. Malen vale cinque colpi di mercato"
- 20:12 Brocchi: "Carlos Augusto è forte. E l'Inter non se lo farà sfuggire"
- 19:58 Sorrento, Fusco: "L'Inter U23 ha sempre segnato e ha giovani di valore"
- 19:43 CF - Carlos Augusto verso il rinnovo, effetti benefici per il bilancio Inter
- 19:29 Bayern Monaco, paura per Kompany: collasso durante l'allenamento
- 19:14 Sky - Provedel in porta, forse ci siamo. Si rivede dal 1' Mkhitaryan
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-FIORENTINA, CHIVU perde anche LUIS HENRIQUE! TROPPI INFORTUNI per TUTTI
- 18:55 Fiorentina avversario speciale per Thuram, Sucic e Mkhitaryan: contro i viola i primi gol in nerazzurro
- 18:50 UFFICIALE - Arriva il rinnovo con l'Inter per Matias Mancuso
- 18:41 Paolillo: "Vorrei Marotta sempre all'Inter. Ma meriterebbe la FIGC"
- 18:28 Quote favorevoli per l'Inter con la Fiorentina. Sarà giornata da over
- 18:13 Inter-Fiorentina sarà anche Marotta vs. Paratici: dall'amicizia alla rottura
- 17:59 Nuovo stadio, giovedì sera la grande anteprima: partiti gli inviti di Marotta
- 17:44 Filotto di imbattibilità, avvio perfetto in casa e punti conquistati in rimonta: i numeri dell'Inter
- 17:30 Malagò si tessera per le elezioni FIGC: entra nell'Aniene Calcio a 5
- 17:16 Pruzzo: "Roma da Scudetto? Serve un'Inter distratta. Malen ha qualcosa di Ronnie e Spillo"
- 17:02 Gianfelice Facchetti: "Inter, spartito tattico diverso. Con lo Shakhtar ho visto attenzione difensiva"
- 16:47 Romano: "Rinnovo Carlos Augusto entro Natale: l'Inter ha fiducia"
- 16:33 Fiorentina, Vanoli: "Nulla è impossibile, andiamo a Milano per fare qualcosa di importante"
- 16:20 Inter, occhi puntati su Fran García. Ma il Betis non vuole cederlo
- 16:07 Parma ko con Inter e Torino, Gilardino: "Sappiamo di aver deluso le aspettative"