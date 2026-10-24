Un osservatore speciale assisterà domani alla sfida tra Inter e Fiorentina. Sugli spalti di San Siro, infatti, sarà presente Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, pronto a seguire da vicino diversi giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nel nuovo corso azzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita rappresenterà un'occasione preziosa per valutare la condizione dei calciatori già convocati e osservare altri profili potenzialmente interessanti. Gli occhi del commissario tecnico saranno puntati soprattutto sui giocatori dell'Inter, da sempre una delle principali risorse della Nazionale.

Inter, Barella, Bastoni e Pio Esposito sotto gli occhi di Mancini

Nelle ultime convocazioni, le prime del secondo mandato di Mancini, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito hanno trovato spazio nella lista azzurra. Tre giocatori con caratteristiche differenti, ma tutti considerati importanti per presente e futuro della Nazionale. Attenzione anche a Federico Dimarco, rimasto fuori dall'ultima convocazione per recuperare da un problema al ginocchio. L'esterno nerazzurro resta comunque uno dei principali riferimenti sulla fascia sinistra dell'Italia. La presenza di Mancini potrebbe dunque rappresentare uno stimolo ulteriore per i giocatori interisti, chiamati a confermare il proprio rendimento anche in vista dei prossimi impegni internazionali.

Fiorentina, da Fagioli a Gnonto: tre giocatori nel mirino del ct

Non soltanto Inter. Mancini seguirà con particolare attenzione anche alcuni elementi della Fiorentina di Paolo Vanoli. Tra questi figura Nicolò Fagioli, unico giocatore viola presente nelle ultime convocazioni della Nazionale maggiore. Da monitorare anche Cher Ndour, protagonista con l'Under 21, e Wilfried Gnonto, che proprio Mancini aveva lanciato in azzurro quando aveva appena 18 anni. Per entrambi, la sfida di San Siro potrebbe rappresentare una vetrina importante per rilanciare le proprie ambizioni in Nazionale