L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare un periodo particolarmente importante della stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo aver ritrovato fiducia e continuità, i nerazzurri vogliono sfruttare i prossimi impegni per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti e rafforzare le proprie ambizioni sia in Serie A sia in Champions League. Il calendario offre alla formazione milanese un’occasione da non sprecare. Le prossime quattro partite di campionato potrebbero infatti rappresentare un passaggio decisivo per la classifica, soprattutto considerando gli scontri diretti che coinvolgeranno le principali rivali nella corsa al vertice. L’obiettivo di Chivu è chiaro: trasformare i progressi mostrati nelle ultime settimane in risultati concreti, evitando quelle discontinuità che hanno caratterizzato alcuni momenti della stagione.
Fiorentina e Verona, l’Inter vuole mettere pressione alle rivali
Il primo ostacolo sarà la Fiorentina domani, poi mercoledì i nerazzurri saranno impegnati nella trasferta di Venezia, prima di sfidare il Milan nel derby.. Tre appuntamenti nei quali l’Inter cercherà di conquistare il massimo dei punti e magari staccare la Lazio, che al momento sta tenendo il passo. Chivu sa bene quanto sia importante non perdere terreno in questa fase. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma per inserirsi stabilmente nella corsa al titolo serviranno maggiore concretezza e una gestione più efficace dei momenti delicati delle partite.
Il derby con il Milan può diventare uno snodo fondamentale
La stracittadina rappresenterà un banco di prova importante per valutare la maturità raggiunta dalla formazione di Chivu. Non soltanto per il valore dell’avversario, ma anche per la capacità dell’Inter di affrontare con personalità gli incontri più delicati. Arrivare al derby con un bottino pieno nelle gare precedenti consentirebbe ai nerazzurri di presentarsi alla sfida con maggiore fiducia e, potenzialmente, con una posizione di classifica più favorevole. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno fatto non poca fatica nei derby. Poi sarà la volta di un'altra sfida impegnativa, contro il sorprendente Como.
Chivu lavora sulla continuità: gestione delle energie e rotazioni
Uno degli aspetti sui quali il tecnico sta concentrando maggiormente l’attenzione riguarda la gestione della rosa. Gli impegni ravvicinati tra campionato e competizioni europee impongono infatti un utilizzo attento delle risorse disponibili. Chivu sta studiando diverse soluzioni tattiche e organizzative, valutando anche possibili rotazioni per mantenere elevata l’intensità della squadra. Tra i giocatori che potrebbero trovare maggiore spazio figurano Bisseck, pronto a dare il proprio contributo nel reparto arretrato, e Frattesi, elemento prezioso per garantire dinamismo e inserimenti a centrocampo. Anche il recupero della migliore condizione di alcuni protagonisti sarà determinante. Dimarco, Zielinski e Mkhitaryan rappresentano risorse importanti per assicurare qualità ed esperienza, mentre il rendimento di Barella resta centrale negli equilibri della formazione nerazzurra.
Champions League, l’Inter non vuole rallentare
Parallelamente agli obiettivi in Serie A, l’Inter deve continuare a mantenere alta l’attenzione sulla Champions League. Il percorso europeo rappresenta un altro fronte sul quale Chivu intende ottenere risultati importanti. La squadra vuole consolidare la propria posizione nella fase campionato della competizione, cercando di avvicinarsi quanto più possibile alle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Un traguardo particolarmente significativo, perché permetterebbe di evitare gli spareggi e alleggerire un calendario già molto impegnativo.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 08:29 Stramaccioni avverte Chivu: "Giusto non snaturarsi, ma troppi errori". Sull'attacco e Provedel...
- 08:14 GdS - È l'ora di Provedel: titolare con Viola e Venezia, Martinez torna nel derby
- 08:00 GdS - Inter, obiettivo fuga: quattro gare decisive per allungare in classifica
- 01:30 Iniziativa dello Stoccarda: fai beneficenza e vinci la partita con l'Inter
- 00:00 Domani a pranzo si mangia fiorentina
- 23:49 Baldini: "Il calcio giovanile non ha problemi. Semmai lo sono i dirigenti"
- 23:34 Napoli Women, Spugna: "Contro l'Inter ho chiesto coraggio alle ragazze"
- 23:20 Dulub: "L'espulsione di Bastoni ha agevolato l'Inter. Su Mkhitaryan..."
- 23:05 Domenica ospite speciale a San Siro: Mancini assisterà a Inter-Fiorentina
- 23:00 Stoccarda-Borussia Monchengladbach 2-3, partita infinita e primi punti per Blessin
- 22:52 Torino-Monza 3-2, terzo successo consecutivo per i granata
- 22:37 AGCOM, pubblicate le nuove linee guida per i siti di infotainment
- 22:23 Sei gol di fila a San Siro in Serie A: Thuram sulla scia del record di Lukaku e Vieri
- 22:08 FIGC, Malagò completa la squadra: Viglione sarà il segretario generale
- 21:53 Malagò e la tessera FIGC: "Direi che sarebbe stato assurdo non prenderla"
- 21:39 Bondar elogia l'Inter: "Squadra forte che non ha problemi a..."
- 21:24 Chiarugi: "Vedo malumori nell'Inter, la Fiorentina sfrutti il nervosismo"
- 21:10 Orlando: "Inter in difficoltà mercoledì, ma domenica sarà diverso"
- 20:55 Lautaro, Toro in gabbia. Messaggio al mondo Inter: "Mancate tantissimo"
- 20:41 Settore giovanile, tre impegni in agenda tra domenica e lunedì
- 20:26 Sabatini lancia la Roma: "È splendida. Malen vale cinque colpi di mercato"
- 20:12 Brocchi: "Carlos Augusto è forte. E l'Inter non se lo farà sfuggire"
- 19:58 Sorrento, Fusco: "L'Inter U23 ha sempre segnato e ha giovani di valore"
- 19:43 CF - Carlos Augusto verso il rinnovo, effetti benefici per il bilancio Inter
- 19:29 Bayern Monaco, paura per Kompany: collasso durante l'allenamento
- 19:14 Sky - Provedel in porta, forse ci siamo. Si rivede dal 1' Mkhitaryan
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-FIORENTINA, CHIVU perde anche LUIS HENRIQUE! TROPPI INFORTUNI per TUTTI
- 18:55 Fiorentina avversario speciale per Thuram, Sucic e Mkhitaryan: contro i viola i primi gol in nerazzurro
- 18:50 UFFICIALE - Arriva il rinnovo con l'Inter per Matias Mancuso
- 18:41 Paolillo: "Vorrei Marotta sempre all'Inter. Ma meriterebbe la FIGC"
- 18:28 Quote favorevoli per l'Inter con la Fiorentina. Sarà giornata da over
- 18:13 Inter-Fiorentina sarà anche Marotta vs. Paratici: dall'amicizia alla rottura
- 17:59 Nuovo stadio, giovedì sera la grande anteprima: partiti gli inviti di Marotta
- 17:44 Filotto di imbattibilità, avvio perfetto in casa e punti conquistati in rimonta: i numeri dell'Inter
- 17:30 Malagò si tessera per le elezioni FIGC: entra nell'Aniene Calcio a 5
- 17:16 Pruzzo: "Roma da Scudetto? Serve un'Inter distratta. Malen ha qualcosa di Ronnie e Spillo"
- 17:02 Gianfelice Facchetti: "Inter, spartito tattico diverso. Con lo Shakhtar ho visto attenzione difensiva"
- 16:47 Romano: "Rinnovo Carlos Augusto entro Natale: l'Inter ha fiducia"
- 16:33 Fiorentina, Vanoli: "Nulla è impossibile, andiamo a Milano per fare qualcosa di importante"
- 16:20 Inter, occhi puntati su Fran García. Ma il Betis non vuole cederlo
- 16:07 Parma ko con Inter e Torino, Gilardino: "Sappiamo di aver deluso le aspettative"
- 15:52 Inter-Fiorentina, 177 precedenti in Serie A: nerazzurri avanti nel bilancio
- 15:38 La Juventus perde anche Celik e Nico Gonzalez: il report degli infortuni
- 15:23 Colonnese: "Inter rullo compressore in casa. Fiorentina, servirà il carattere"
- 15:10 C Gold Award 2026, dieci giocatori dell'Inter U23 in corsa
- 14:57 Inter-Fiorentina, ultimi biglietti per la sfida di San Siro. Live show nel pre partita
- 14:43 Inter-Shakhtar Donetsk, il trono è per Carlos Augusto
- 14:29 Milan, Ramos regolarmente in gruppo: sarà a disposizione a Udine
- 14:17 Onana coinvolto in un incidente stradale: trasportato in ospedale e dimesso
- 14:02 Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Nessuna trattativa in fase avanzata"
- 13:50 Luis Henrique, nulla di serio: il brasiliano potrebbe farcela per Inter-Como
- 13:35 Napoli, Allegri: "Con la Roma vale tanto. Ma non è decisiva per scudetto e Champions"
- 13:22 Un altro stop in casa Inter: risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra per Luis Henrique
- 13:05 A San Siro il secondo lunch match tra Inter e Fiorentina: come andò nel 2012
- 12:45 Lunedì 26/10 la cerimonia del Pallone d’Oro: come vederla gratis su DAZN
- 12:30 Caressa e le prospettive delle italiane in Champions: "Non facciamoci prendere dall'emotività"
- 12:15 Inter Women, Vilhjálmsdóttir: "Napoli forte, serviranno concentrazione e intensità"
- 12:00 videoINTER, adesso servono TUTTI: la situazione dell'INFERMERIA NERAZZURRA
- 11:45 Estudiantes in finale di Copa Libertadores, Palacios: "Vogliamo di più"
- 11:30 Fonseca: "Roma in fiducia, ha le qualità per infastidire l'Inter"
- 11:16 La Nazione - Spingere o attendere? Le idee di Vanoli in vista dell'Inter
- 11:02 Jones: "Inter competitiva in Champions? Al 100%. Critiche per me dopo Real e Roma, ma..."
- 10:48 Gioia Estudiantes ai rigori, Correa e Palacios in finale di Copa Libertadores
- 10:34 Bergomi: "Inter-Shakhtar miglior gara difensiva dell'anno. Ma senza il rosso finisce 0-0"
- 10:20 Zago: "Milan e Juve non sono all'altezza di Inter e Roma"
- 10:06 Corsera - Carlos Augusto ha rimesso a posto i conti dell'Inter
- 09:52 TS - Bastoni, il rosso è un guaio: difesa decisa a Rotterdam e c'è il "nodo" Carlos Augusto
- 09:38 TS - Provedel in campo due volte: le intenzioni di Chivu per il futuro
- 09:24 GdS - Inter mai coi tre inglesi insieme: il punto sui rientri di Jones e Stones
- 09:10 CdS - Inter, motore diesel: solo il Real meglio negli ultimi 15' in Champions