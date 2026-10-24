L’Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare un periodo particolarmente importante della stagione. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo aver ritrovato fiducia e continuità, i nerazzurri vogliono sfruttare i prossimi impegni per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti e rafforzare le proprie ambizioni sia in Serie A sia in Champions League. Il calendario offre alla formazione milanese un’occasione da non sprecare. Le prossime quattro partite di campionato potrebbero infatti rappresentare un passaggio decisivo per la classifica, soprattutto considerando gli scontri diretti che coinvolgeranno le principali rivali nella corsa al vertice. L’obiettivo di Chivu è chiaro: trasformare i progressi mostrati nelle ultime settimane in risultati concreti, evitando quelle discontinuità che hanno caratterizzato alcuni momenti della stagione.

Fiorentina e Verona, l’Inter vuole mettere pressione alle rivali

Il primo ostacolo sarà la Fiorentina domani, poi mercoledì i nerazzurri saranno impegnati nella trasferta di Venezia, prima di sfidare il Milan nel derby.. Tre appuntamenti nei quali l’Inter cercherà di conquistare il massimo dei punti e magari staccare la Lazio, che al momento sta tenendo il passo. Chivu sa bene quanto sia importante non perdere terreno in questa fase. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma per inserirsi stabilmente nella corsa al titolo serviranno maggiore concretezza e una gestione più efficace dei momenti delicati delle partite.

Il derby con il Milan può diventare uno snodo fondamentale

La stracittadina rappresenterà un banco di prova importante per valutare la maturità raggiunta dalla formazione di Chivu. Non soltanto per il valore dell’avversario, ma anche per la capacità dell’Inter di affrontare con personalità gli incontri più delicati. Arrivare al derby con un bottino pieno nelle gare precedenti consentirebbe ai nerazzurri di presentarsi alla sfida con maggiore fiducia e, potenzialmente, con una posizione di classifica più favorevole. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno fatto non poca fatica nei derby. Poi sarà la volta di un'altra sfida impegnativa, contro il sorprendente Como.

Chivu lavora sulla continuità: gestione delle energie e rotazioni

Uno degli aspetti sui quali il tecnico sta concentrando maggiormente l’attenzione riguarda la gestione della rosa. Gli impegni ravvicinati tra campionato e competizioni europee impongono infatti un utilizzo attento delle risorse disponibili. Chivu sta studiando diverse soluzioni tattiche e organizzative, valutando anche possibili rotazioni per mantenere elevata l’intensità della squadra. Tra i giocatori che potrebbero trovare maggiore spazio figurano Bisseck, pronto a dare il proprio contributo nel reparto arretrato, e Frattesi, elemento prezioso per garantire dinamismo e inserimenti a centrocampo. Anche il recupero della migliore condizione di alcuni protagonisti sarà determinante. Dimarco, Zielinski e Mkhitaryan rappresentano risorse importanti per assicurare qualità ed esperienza, mentre il rendimento di Barella resta centrale negli equilibri della formazione nerazzurra.

Champions League, l’Inter non vuole rallentare

Parallelamente agli obiettivi in Serie A, l’Inter deve continuare a mantenere alta l’attenzione sulla Champions League. Il percorso europeo rappresenta un altro fronte sul quale Chivu intende ottenere risultati importanti. La squadra vuole consolidare la propria posizione nella fase campionato della competizione, cercando di avvicinarsi quanto più possibile alle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Un traguardo particolarmente significativo, perché permetterebbe di evitare gli spareggi e alleggerire un calendario già molto impegnativo.