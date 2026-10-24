Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN della sfida che sta iniziando proprio ora contro il Napoli. E' una partita decisiva per l'economia degli obiettivi stagionali? La risposta di Gasperini: "E' un po' presto in termini definitivi, ma se vinciamo oggi a Napoli sarebbe un'ulteriore passo di consapevolezza e sarebbe una grande spinta".