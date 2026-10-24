Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN della sfida che sta iniziando proprio ora contro il Napoli. E' una partita decisiva per l'economia degli obiettivi stagionali? La risposta di Gasperini: "E' un po' presto in termini definitivi, ma se vinciamo oggi a Napoli sarebbe un'ulteriore passo di consapevolezza e sarebbe una grande spinta".

Sezione: News / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 18:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione