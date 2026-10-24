L'Inter si avvicina alla sfida di domani contro la Fiorentina con la necessità di ritrovare continuità e certezze. Nonostante il successo europeo, la squadra di Cristian Chivu sta attraversando una fase complicata, tra risultati altalenanti, assenze importanti e qualche primo interrogativo sulle scelte dell'allenatore. A fotografare la situazione è Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport. "Il momento dell'Inter è il primo delicato da un anno e mezzo: per i risultati, ti manca Lautaro, le prime critiche velate all'allenatore", ha spiegato il giornalista, sottolineando come i nerazzurri si trovino davanti a un passaggio importante della stagione.

Marianella: "La vittoria in Europa è stata importantissima"

Secondo Marianella, il successo ottenuto in Champions League potrebbe rappresentare una svolta, soprattutto dopo un avvio europeo al di sotto delle aspettative. "Io credo che sia il momento in cui l'Inter può rispondere da Inter: la vittoria in Europa è stata importantissima, avresti perso tanto terreno", ha osservato. Il giornalista ha poi evidenziato come la sicurezza acquisita dai nerazzurri nelle competizioni nazionali possa aver condizionato l'approccio alla stagione. "Abbiamo detto che è talmente sicura del suo dominio in Italia che poteva concentrarsi sul cammino europeo che però è cominciato maluccio".

Inter-Fiorentina, Chivu cerca risposte senza Lautaro

La partita contro la Fiorentina rappresenterà dunque un nuovo esame per Chivu, chiamato a gestire l'assenza di Lautaro Martinez e a trovare le soluzioni necessarie per rilanciare la squadra. Marianella invita però a non drammatizzare, pur riconoscendo la delicatezza della situazione: "È il primo momento delicato in questi ultimi anni, è da trattare un pochino con cura".