L'Inter non molla la Champions. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, all'interno dello spogliatoio nerazzurro c'è una convinzione precisa: la formazione nerazzurra deve puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, evitando il passaggio attraverso i playoff. L'obiettivo individuato è raggiungere quota 16 punti nella fase campionato, un bottino ritenuto potenzialmente sufficiente per entrare tra le prime otto della classifica. La proprietà ha fissato proprio gli ottavi come traguardo minimo della stagione europea, anche per riscattare la deludente eliminazione dello scorso febbraio contro il Bodo/Glimt. Pur consapevoli della distanza dalle principali favorite della competizione, i giocatori nerazzurri ritengono possibile risalire la classifica e conquistare l'accesso diretto alla fase a eliminazione.

Stones e Jones possono diventare le armi in più

Qualora l'Inter dovesse invece affrontare nuovamente i playoff, Chivu conta di arrivarci con una squadra più completa e attrezzata rispetto al passato. Il recupero degli infortunati Stones e Jones, attesi nuovamente a disposizione prima della sosta, rappresenterebbe un rinforzo importante per affrontare la seconda parte della stagione. I nuovi innesti inglesi potrebbero infatti contribuire ad aumentare esperienza, qualità e profondità della rosa, riducendo il divario rispetto alle grandi d'Europa.

Chivu punta al doppio obiettivo: scudetto e rilancio europeo

La strategia nerazzurra passa dunque da due fronti strettamente collegati. Da una parte la possibilità di accelerare in campionato, approfittando degli scontri diretti delle concorrenti; dall'altra la volontà di costruire un percorso europeo più ambizioso. L'Inter non nasconde le difficoltà di competere con le grandi favorite della Champions, ma vuole almeno evitare gli spareggi e presentarsi agli ottavi nelle migliori condizioni possibili. La sfida contro la Fiorentina rappresenta il primo passo di questa strategia: vincere per mettere pressione alle rivali e continuare a coltivare ambizioni importanti anche in Europa.