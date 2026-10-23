Lettura a sorpresa da parte di Oleg Dulub in merito all'esito della sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk. In questo senso, il tecnico bielorusso ha asserito durante un'intervista a Sport.ua che l'espulsione di Bastoni abbia incredibilmente agevolato il compito dei nerazzurri: "Credo che i giocatori interisti non fossero preparati a questo tipo di partita dello Shakhtar perché non pensavano che gli ucraini potessero e volessero difendersi con un blocco basso lasciando pochissimi spazi. Ma proprio quell'espulsione ha concesso spazi ai giocatori milanesi perché lo Shakhtar ha cominciato ad attaccare con maggiore insistenza.Ho quasi l'impressione che l'espulsione abbia in qualche modo aiutato l'Inter, perché proprio in quel momento i nerazzurri sono riusciti a sfruttare efficacemente gli spazi e le zone libere che lo Shakhtar aveva lasciato". L'allenatore ha poi proseguito: "In questa partita lo la squadra arancionera non è riuscita praticamente a creare nulla in attacco, a parte qualche occasione isolata, ma bisogna capire che gli ucraini affrontavano una delle grandi del calcio italiano. Mkhitaryan? È come il vino: più invecchia e più è buono. Giocare a 37 anni sfornando queste prestazioni è qualcosa di assurdo. Il suo passaggio da dove nasce il gol è qualcosa di degno di Modric".