Intervistato da Radio Bruno Toscana, Alberto Di Chiara, ex difensore della Fiorentina, prova a infondere coraggio alla formazione viola in vista della gara contro l'Inter: "Ogni partita è un capitolo a sé, ed è chiaro che non ci sono squadre imbattibili in Serie A: i risultati altalenanti delle prime giornate ci hanno dimostrato che le quadre di bassa classifica possono regalarsi dei risultati inaspettati. Probabilmente l’Inter è la squadra del campionato italiano, al di la delle copppe, che ha maggior continuità ma anche i nerazzurri hanno le loro fragilità: prendono tanti gol anche se poi con la forza offensiva che si ritrova ha sempre la possibilità di rimediare l'eventuale svantaggio".

Ma cosa devono fare i gigliati? "La Fiorentina deve affrontare l'Inter con intelligenza tattica e senza la paura di affrontare una squadra che non è imbattibile. Serve l'atteggiamento giusto, l'ha dimostrato poche volte in questo inizio. Se contro l'Inter dovesse incappare in una sconfitta, la classifica comincerebbe a fare non dico paura, ma non riusciresti ad uscire dal tunnel”.  

Sezione: News / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 16:49 / Fonte: Fiorentinanews.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.