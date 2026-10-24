Intervistato da Radio Bruno Toscana, Alberto Di Chiara, ex difensore della Fiorentina, prova a infondere coraggio alla formazione viola in vista della gara contro l'Inter: "Ogni partita è un capitolo a sé, ed è chiaro che non ci sono squadre imbattibili in Serie A: i risultati altalenanti delle prime giornate ci hanno dimostrato che le quadre di bassa classifica possono regalarsi dei risultati inaspettati. Probabilmente l’Inter è la squadra del campionato italiano, al di la delle copppe, che ha maggior continuità ma anche i nerazzurri hanno le loro fragilità: prendono tanti gol anche se poi con la forza offensiva che si ritrova ha sempre la possibilità di rimediare l'eventuale svantaggio".

Ma cosa devono fare i gigliati? "La Fiorentina deve affrontare l'Inter con intelligenza tattica e senza la paura di affrontare una squadra che non è imbattibile. Serve l'atteggiamento giusto, l'ha dimostrato poche volte in questo inizio. Se contro l'Inter dovesse incappare in una sconfitta, la classifica comincerebbe a fare non dico paura, ma non riusciresti ad uscire dal tunnel”.