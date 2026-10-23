AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha appena pubblicato gli aggiornamenti delle linee guida per i siti di infotainment. Si tratta di novità importanti che riguardano l’utilizzo del logo, l’accostamento ai siti di gioco, la conversione a testata giornalistica ed altre implementazioni rispetto alle precedenti linee guida.

I passi principali

Marchi condivisi, esclusione dal divieto solo a condizioni precise. La promozione di un’attività diversa dal gioco potrebbe beneficiare dell’esclusione soltanto rispettando contemporaneamente i requisiti di autonomia dell’attività e i limiti sulla comunicazione. Resterebbe comunque esclusa qualsiasi forma di aggancio pubblicitario all’offerta di gioco.

L’attività alternativa dovrebbe essere reale e autonoma. Dovrebbe essere esercitata stabilmente, con organizzazione, risorse e processi produttivi autonomi. Non potrebbe limitarsi a una funzione accessoria o di acquisizione di traffico per il gioco. Sarebbe inoltre richiesto un marchio specifico, registrato per classi merceologiche non collegate ai giochi con vincita in denaro.

Requisiti specifici per i siti di informazione. Per le attività editoriali, la proposta ha previsto iscrizione al ROC quando dovuta, direttore responsabile, redazione identificabile, aggiornamenti con periodicità effettiva e verificabile e contenuti originali. Chi dichiara che il proprio sito non costituisce una testata giornalistica perché privo di periodicità non potrebbe invocare l’esclusione.

Nessun collegamento che faciliti l’accesso al gioco dello stesso operatore o gruppo. Tra gli elementi indicati figurano link, reindirizzamenti, banner, codici promozionali, credenziali condivise, registrazione o conto unico e manifestazioni a premio. Il testo ha incluso nel requisito anche il divieto di veicolare le iniziative sul gioco responsabile richiamate dall’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 41/2024.

Identità grafica distinta dal marchio di gioco. Nella comunicazione dell’attività autonoma non potrebbero essere riprodotti lettering, colori, payoff, simboli o altri elementi visivi propri del marchio di gioco. Se il nome fosse parzialmente condiviso, la componente distintiva dell’attività alternativa dovrebbe avere almeno la stessa evidenza grafica di quella coincidente.

Non basterebbe esporre soltanto il logo. La comunicazione dovrebbe identificare esplicitamente il bene o servizio promosso. La semplice esposizione del marchio, senza indicazione dell’attività ulteriore, non rientrerebbe nell’esclusione.

Fuori quote, pronostici, jackpot e bonus. Nella comunicazione non potrebbero comparire neppure schedine, interfacce, meccanismi premiali o altri elementi riconducibili all’esperienza di gioco.

Anche concessione e logo ADM sarebbero segnali da valutare. La proposta ha escluso dalla comunicazione dell’attività alternativa il numero della concessione, il marchio ADM e le avvertenze prescritte per l’offerta di gioco: la loro presenza costituirebbe un indice del collegamento del messaggio al gioco.

Controlli più rigorosi sulle sponsorizzazioni sportive e sulla pubblicità online. Particolare attenzione sarebbe riservata a cartellonistica, LED e sponsorizzazioni nei contesti sportivi. La stessa cautela riguarderebbe il posizionamento a pagamento su keyword legate a giochi, scommesse e marchi degli operatori, oltre alle comunicazioni sulle pagine dedicate all’offerta, al confronto o alla recensione dei servizi di gioco.

Agcom potrebbe chiedere documenti e dati sul traffico. Per verificare i requisiti, l’Autorità potrebbe acquisire informazioni su marchi, organizzazione, attività svolta, flussi di traffico e rapporti economici con il gioco. La valutazione finale terrebbe conto dell’intero messaggio, del mezzo utilizzato, del contesto e del pubblico raggiunto.