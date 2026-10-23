Nonostante il grande vantaggio scaturito dall'espulsione per doppia ammonizione comminata ad Alessandro Bastoni, lo Shakhtar Donetsk non è riuscito ad approfittare della superiorità numerica e, al contrario, si è fatto sorprendere dalla fuga di Carlos Augusto, autore della rete decisiva nella sfida valida per la 3ª giornata della league fase di Champions League tra nerazzurri e ucraini. A commentare l'esito della sfida è stato Valeriy Bondar, intervistato dai canali ufficiali del club arancionero: "Perché non abbiamo approfittato del fatto che fossero uno in meno? Perché sono una squadra molto forte e talentuosa: del resto, sono i campioni d'Italia. Credo che per loro non faccia differenza giocare con dieci o undici uomini. Una sconfitta deludente che non credo meritassimo. Il gol? Ma abbiamo perso palla e non abbiamo avuto il tempo di riorganizzarci. Un buon passaggio è finito dietro le mie spalle, l'avversario è uscito e ha segnato. È stata una partita fatta di momenti, ma ciò che importa è che loro hanno segnato e noi no".