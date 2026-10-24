Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Ivan Provedel si prepara a esordire ufficialmente con la maglia dell'Inter, con Cristian Chivu intenzionato ad affidargli la porta nelle prossime due sfide di campionato: domani contro la Fiorentina a San Siro e mercoledì in trasferta contro il Venezia. Come scrive Il Corriere dello Sport, per l'ex Lazio sarà un ritorno in campo dopo quasi otto mesi. L'ultima apparizione risale infatti al 4 marzo, nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Successivamente, un intervento alla spalla lo aveva costretto a chiudere anticipatamente la stagione. Chivu aveva già valutato la possibilità di schierarlo nelle settimane precedenti, preferendo però rinviare il debutto per proteggere Josep Martinez dopo alcuni errori. Lo spagnolo, reduce da una prestazione convincente in Champions League, può ora lasciare spazio al compagno senza particolari pressioni.

Inter-Fiorentina, Diouf titolare: Luis Henrique torna dopo la sosta

Le novità non riguarderanno soltanto la porta. L'infortunio di Luis Henrique costringerà Chivu a modificare le rotazioni sulla fascia destra. Il brasiliano, fermato da un risentimento all'adduttore sinistro, dovrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali, anche se resta una possibilità di recupero anticipato per la panchina contro il Como dell'8 novembre. Nel frattempo, spazio a Diouf e Spence. Il francese è favorito per partire titolare contro la Fiorentina, mentre l'inglese cercherà di sfruttare le prossime occasioni per migliorare la condizione e inserirsi nei meccanismi nerazzurri.

Pio Esposito e Bonny dal primo minuto? Thuram verso la panchina

Possibili sorprese anche in attacco. Chivu sta valutando di schierare dall'inizio la coppia formata da Pio Esposito e Bonny, concedendo un turno di riposo a Marcus Thuram. Il francese, dopo la mancata convocazione in nazionale, ha disputato quattro partite consecutive da titolare contro Parma, Bruges, Bologna e Shakhtar. Una gestione delle energie appare quindi necessaria in vista dei prossimi impegni. Anche la difesa potrebbe cambiare volto. Durante gli ultimi allenamenti, Bastoni è stato nuovamente provato al centro del reparto, soluzione già utilizzata in Champions League. In questo caso, sarebbe Akanji a beneficiare di un turno di riposo.

Sul fronte infermeria, Lautaro Martinez tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta, mentre Stones, Jones e Pavard proveranno a rientrare in gruppo nel corso della prossima settimana. Per alcuni di loro potrebbe arrivare anche la convocazione per la trasferta di Champions League contro il Feyenoord del 3 novembre. Chivu prepara dunque un'Inter rinnovata per affrontare la Fiorentina, con l'obiettivo di distribuire le energie senza rallentare la corsa in campionato.