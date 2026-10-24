Alla vigilia della partita interna contro la Carrarese, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è tornato in conferenza stampa sulla sua ospitata a San Siro della scorsa settimana, auspicando la possibilità di tornarci da tecnico dei rosanero: "Devono essere i miei giocatori a pensare di andare in stadi come San Siro. Io mi auguro che i miei giocatori si siano stufati e che vogliano andare in stadi che merita la nostra società. Sappiamo di essere forti, e se a questo aggiungiamo il coltello tra i denti, abbiamo più possibilità di vincere le partite”.

Sezione: News / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 16:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.