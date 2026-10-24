Alla vigilia della partita interna contro la Carrarese, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è tornato in conferenza stampa sulla sua ospitata a San Siro della scorsa settimana, auspicando la possibilità di tornarci da tecnico dei rosanero: "Devono essere i miei giocatori a pensare di andare in stadi come San Siro. Io mi auguro che i miei giocatori si siano stufati e che vogliano andare in stadi che merita la nostra società. Sappiamo di essere forti, e se a questo aggiungiamo il coltello tra i denti, abbiamo più possibilità di vincere le partite”.