Il doppio ex di Napoli e Roma Andrea Carnevale non ha dubbi: saranno i giallorossi a vincere. Il motivo lo spiega ai microfoni di SportWeek: "La Roma ha qualcosa in più. La scorsa settimana ho seguito la sfida di Champions col Real dal divano, che partitone. E che grande delusione negli ultimi minuti… È stata spettacolare, peccato averla persa dopo essere stati avanti 3-1: probabilmente neanche i giocatori stessi se lo aspettavano. Però la Champions League è questa cosa qui. E la Roma ne farà tesoro”.

Giallorossi primi rivali dell’Inter?

Darà fastidio a tutti. Come detto, contro il Napoli partono favoriti. Anche perché in panchina c’è Gian Piero Gasperini, attualmente è il miglior allenatore in circolazione. Mi piace tantissimo. È preparato, moderno, ha coraggio, mette in campo una squadra che ti viene sempre ad aggredire alto, fa giocare tanto i difensori. Propone un calcio armonico e bello da vedere".

Quando poi deve stilare il suo undici ideale del Napoli di tutti i tempi, Carnevale inserisce il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski: "Ero indeciso tra lui, Stanislav Lobotka e André Anguissa. Piotr è un grande, ce l’ho avuto anche a Udine". 

Sezione: News / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 15:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.