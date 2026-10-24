Il doppio ex di Napoli e Roma Andrea Carnevale non ha dubbi: saranno i giallorossi a vincere. Il motivo lo spiega ai microfoni di SportWeek: "La Roma ha qualcosa in più. La scorsa settimana ho seguito la sfida di Champions col Real dal divano, che partitone. E che grande delusione negli ultimi minuti… È stata spettacolare, peccato averla persa dopo essere stati avanti 3-1: probabilmente neanche i giocatori stessi se lo aspettavano. Però la Champions League è questa cosa qui. E la Roma ne farà tesoro”.

Giallorossi primi rivali dell’Inter?

“Darà fastidio a tutti. Come detto, contro il Napoli partono favoriti. Anche perché in panchina c’è Gian Piero Gasperini, attualmente è il miglior allenatore in circolazione. Mi piace tantissimo. È preparato, moderno, ha coraggio, mette in campo una squadra che ti viene sempre ad aggredire alto, fa giocare tanto i difensori. Propone un calcio armonico e bello da vedere".

Quando poi deve stilare il suo undici ideale del Napoli di tutti i tempi, Carnevale inserisce il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski: "Ero indeciso tra lui, Stanislav Lobotka e André Anguissa. Piotr è un grande, ce l’ho avuto anche a Udine".