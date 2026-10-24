Non è stato un avvio di stagione esaltante per Federico Dimarco. L'esterno dell'Inter è stato condizionato da un infortunio e finora non è riuscito a ripetere le prestazioni e i numeri della straordinaria stagione 2025/26. Alle difficoltà sul campo si aggiunge anche una situazione contrattuale ancora da definire. Come sottolinea Tuttosport, Dimarco rischia inoltre di perdere terreno nelle gerarchie della Nazionale. Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia ha riportato in auge la difesa a quattro, un sistema che non esalta le caratteristiche dell'interista. L'assenza di Dimarco ha inoltre favorito Riccardo Calafiori, che all'Arsenal è ormai abituato a ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

Il nodo rinnovo

A complicare il momento dell'esterno c'è poi il rinnovo con l'Inter. L'attuale accordo scade nel 2027, anche se il club ha la possibilità di prolungarlo unilateralmente fino al 2028. Una soluzione che i nerazzurri, secondo il quotidiano, hanno intenzione di esercitare. Le parti stanno comunque lavorando per arrivare a una nuova intesa. Dimarco si aspettava un adeguamento dopo la grande stagione disputata nel 2025/26 e attualmente percepisce circa 4 milioni di euro all'anno.

La richiesta dell'entourage sarebbe di 6 milioni a stagione, mentre l'Inter sarebbe disposta a spingersi fino a 5 milioni più bonus. La distanza non appare quindi incolmabile, ma servirà trovare un punto d'incontro per arrivare alla fumata bianca. Il rendimento del giocatore e il futuro in Nazionale aggiungono dunque elementi di interesse a una trattativa che l'Inter vuole gestire senza perdere di vista gli equilibri economici della rosa.