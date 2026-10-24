È arrivato il momento di Ivan Provedel. Dopo settimane di attesa, scrive La Gazzetta dello Sport, il portiere è pronto a prendersi la scena con la maglia dell’Inter. Domani contro la Fiorentina toccherà a lui difendere i pali nerazzurri, con Cristian Chivu intenzionato a concedergli finalmente spazio. Una scelta maturata senza fretta. Il tecnico ha preferito attendere che Josep Martinez ritrovasse tranquillità dopo alcuni errori, evitando di alimentare ulteriori pressioni sullo spagnolo. Adesso, però, Provedel avrà la sua occasione. Per l’ex Lazio, da sempre tifoso interista, sarà un debutto da titolare a San Siro dal sapore speciale.

Provedel anche a Venezia, Martinez verso il derby

Quella contro la Fiorentina non sarà una presenza isolata. Provedel dovrebbe essere confermato anche mercoledì a Venezia, trovando così la continuità necessaria per convincere lo staff tecnico. Il piano di Chivu prevede poi il ritorno di Martinez nel derby di sabato 31, quando lo spagnolo dovrebbe riprendersi il posto tra i pali.

Gerarchie aperte: Chivu studia l’alternanza

Il futuro, però, resta tutto da scrivere. Le gerarchie non sono definitive e l’allenatore potrebbe scegliere un’alternanza tra campionato e coppe. Molto dipenderà dalle prestazioni dei due portieri. Provedel ha due partite per convincere Chivu, mentre Martinez dovrà confermare i progressi delle ultime settimane. La concorrenza è aperta e potrebbe riservare nuove sorprese.