A margine degli Stati generali del Progetto Civico Italia, il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha parlato dell'eventuale candidatura di Adriano Galliani come nuovo presidente federale, ipotesi che sarebbe caldeggiata in particolare da Beppe Marotta e Antonio Percassi: "Sono sorpreso e dispiaciuto, più che deluso; la Lega Serie A è notoriamente e affettuosamente conflittuale in cui ci sono molte anime, molte personalità che tendono a voler prevalere. Ci sono alleanze, complicità che hanno una grande facilità nel cambiare opinione e quindi magari rapporti. Io non sono fatto così, chi mi conosce bene lo sa perfettamente, però ci devo convivere".

Malagò prosegue: "Il mio auspicio ovviamente è quello di avere una candidatura unica, perché in questo momento più che mai visti i risultati delle Nazionali. Forse c'è anche questa come dinamica di valutazione, qualcuno non voleva assolutamente che io portassi Roberto Mancini. Penso che invece la scelta sia stata dico la migliore. Trovo curioso che la Lega abbia comunque voglia di pensare ad ipotesi alternative, ma questa è la vita e accetteremo la competizione con filosofia”. “