La Fiorentina si prepara alla sfida contro l'Inter e Paolo Vanoli sembra orientato a tornare al 4-3-3. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, il tecnico viola ha già individuato gran parte dell'undici da schierare al Meazza, ma restano ancora alcuni dubbi da risolvere. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Ndour nel ruolo di mezzala destra, con Fagioli davanti alla difesa e Brescianini sul versante sinistro. Le quotazioni dell'ex Atalanta sono in crescita, mentre Oulai potrebbe partire dalla panchina ed eventualmente subentrare a gara in corso.

Ballottaggio Pellegrino-Beto

I dubbi principali riguardano il reparto offensivo. Mastantuono e Njie sono candidati a una maglia da titolare, mentre al centro dell'attacco Pellegrino è attualmente in vantaggio su Beto. La scelta, tuttavia, non è ancora definitiva: Vanoli scioglierà le riserve nelle prossime ore, valutando quale soluzione possa mettere maggiormente in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Per Gonçalves e Gnonto, invece, si prospetta una nuova partenza dalla panchina.