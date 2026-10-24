Cristian Chivu prepara una mini-rivoluzione per la sfida contro la Fiorentina. Dopo gli impegni europei, il tecnico dell'Inter vuole evitare cali di intensità e mantenere alto il ritmo in una fase particolarmente delicata della stagione. Per questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero presentarsi con almeno quattro novità tra i giocatori di movimento, oltre al cambio già programmato tra i pali. L'obiettivo è distribuire le energie senza compromettere gli equilibri della squadra, sfruttando le alternative a disposizione per affrontare una Fiorentina che richiederà attenzione e brillantezza.

Bisseck torna in difesa: Carlos Augusto al posto di Dimarco

Le prime novità riguarderanno il reparto arretrato. Bisseck è pronto a riprendersi una maglia da titolare, consentendo a Chivu di riproporre il terzetto difensivo con Akanji al centro e Bastoni sul centrosinistra. Sulla fascia mancina, invece, dovrebbe essere Carlos Augusto a prendere il posto di Federico Dimarco. L'esterno italiano è apparso affaticato nelle ultime uscite e potrebbe beneficiare di un turno di riposo. A destra spazio a Diouf, chiamato a garantire accelerazioni e imprevedibilità, complice anche la condizione non ancora ottimale di Spencer.

Centrocampo, Zielinski scalpita: possibile riposo per Calhanoglu

Anche in mezzo al campo sono previste novità. Piotr Zielinski, dopo l'ottima prestazione offerta da subentrato contro lo Shakhtar, si candida per una maglia da titolare. Il polacco potrebbe essere impiegato da mezzala oppure prendere il posto di Calhanoglu in cabina di regia, qualora Chivu decidesse di concedere un turno di riposo al turco.

Attacco, Esposito pronto a tornare titolare

La novità più interessante potrebbe arrivare dal reparto offensivo. Dopo essere rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro lo Shakhtar, Pio Esposito è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. A fargli spazio dovrebbe essere Bonny, apparso poco incisivo nell'ultima uscita europea. Chivu punta dunque sulla freschezza del giovane attaccante per dare maggiore peso e presenza all'attacco nerazzurro. Una scelta che conferma la volontà dell'allenatore di coinvolgere l'intera rosa, mantenendo competitiva la squadra nonostante il calendario fitto di impegni.