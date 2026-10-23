Sugli spalti di San Siro prenderà posto un ospite d'onore per la partita tra Inter e Fiorentina: come riferisce Tutto Mercato Web, il CT azzurro Roberto Mancini sarà presente al Meazza per osservare alcuni giocatori in vista delle prossime convocazioni per gli impegni di novembre, sia da parte nerazzurra, con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Pio Esposito, oltre a Federico Dimarco ovviamente sotto i radar, sia da parte viola dove gli occhi saranno puntati su Nicolò Fagioli e Cher Ndour.