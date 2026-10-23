Sugli spalti di San Siro prenderà posto un ospite d'onore per la partita tra Inter e Fiorentina: come riferisce Tutto Mercato Web, il CT azzurro Roberto Mancini sarà presente al Meazza per osservare alcuni giocatori in vista delle prossime convocazioni per gli impegni di novembre, sia da parte nerazzurra, con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Pio Esposito, oltre a Federico Dimarco ovviamente sotto i radar, sia da parte viola dove gli occhi saranno puntati su Nicolò Fagioli e Cher Ndour.

Sezione: Focus / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 23:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.