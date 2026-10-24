La certezza sull'Inter invincibile o quasi scricchiola nei pensieri di Fabio Caressa. Che nel corso di 'Deejay Football Club' ha espresso alcune perplessità sulla reale forza della squadra di Cristian Chivu: "Io non sono più tanto convinto che l'Inter sia imbattibile... A me sembra che questa fragilità dell'Inter sia diventata cronica e non so se riuscirà a trovare un rimedio. Se si sporge in avanti deve prendere gol. Con lo Shakhtar Donetsk ha giocato in maniera intelligente perché non si è esposta, ma quando ti esponi meno crei meno. È un dilemma di difficile soluzione. E poi i nuovi arrivi non stanno dando niente. Rispetto all'anno scorso che la vedevo dieci categorie avanti ho qualche piccolo dubbio in più, il livello rispetto alle altre per me è meno clamoroso. Ci sono squadre come Roma e Como che possono impensierirla, ma altre squadre possono metterla in difficoltà in gara secca rispetto all'anno scorso".