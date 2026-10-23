Aspettando le elezioni del prossimo 14 dicembre, Giovanni Malagò si muove anche nelle vesti di commissario della FIGC completando quella che sarà la sua squadra di supporto. La Repubblica tramite la rubrica 'SpyCalcio' conferma la decisione di assegnare l'incarico di segretario generale all'avvocato Giancarlo Viglione, rispettando in tal senso l'accordo preso con Lega Calcio Serie A, sindacato calciatori e associazione allenatori. Viglione, già braccio destro di Gabriele Gravina, prenderà il posto, dopo le elezioni, di Marco Brunelli, che comunque resterà in FIGC con un nuovo incarico.

Confermato Giovanni Valentini, mentre Diana Bianchedi, dopo aver saltato quattro partite per la nota vicenda, il prossimo anno dovrebbe tornare nel suo ruolo di capo delegazione della Nazionale. 

Sezione: News / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 22:08
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.