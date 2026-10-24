Nuovo problema muscolare in casa Inter. Cristian Chivu perde Luis Henrique, costretto a fermarsi dopo gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra, che obbligherà l'esterno brasiliano a uno stop di circa venti giorni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta per le nazionali, saltando quattro partite di campionato contro Fiorentina, Venezia, Milan e Como, oltre alla sfida di Champions League con il Feyenoord. Una brutta notizia per Chivu, che sperava di poter gestire le energie degli esterni in un periodo particolarmente intenso.

Diouf e Spence chiamati agli straordinari

L'assenza di Luis Henrique costringerà l'allenatore a rivedere le rotazioni sulle fasce. Diouf, rimasto in panchina contro Bologna e Shakhtar, sarà chiamato a giocare con maggiore continuità, diventando una delle principali alternative sulla corsia destra. Occasioni importanti anche per Spence, già impiegato da titolare contro gli ucraini. L'inglese dovrà sfruttare le prossime partite per migliorare la condizione atletica e assimilare definitivamente i meccanismi della squadra. Sulla sinistra, invece, potrebbe aumentare lo spazio per Carlos Augusto, utilizzabile anche come braccetto difensivo al posto di Bastoni.

Inter-Fiorentina, Bastoni centrale e Bisseck titolare: Akanji verso il riposo

Intanto, Chivu prepara alcune novità per la partita contro la Fiorentina. Nell'ultima seduta di allenamento, Bastoni è stato provato nuovamente al centro della difesa, con Bisseck sul centrodestra. Una soluzione che potrebbe consentire ad Akanji di beneficiare di un turno di riposo. Tra i pali, invece, spazio a Ivan Provedel, pronto a disputare la sua prima partita da titolare con la maglia nerazzurra. L'emergenza sulle fasce complica dunque i piani di Chivu, chiamato a trovare nuove soluzioni per affrontare un calendario fitto di impegni senza perdere equilibrio e competitività.