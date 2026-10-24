La corsa alla presidenza della FIGC torna a infiammarsi. Secondo quanto riportato da Repubblica, una parte della Serie A avrebbe deciso di prendere le distanze da Giovanni Malagò e di puntare su un candidato alternativo in vista delle elezioni del prossimo 14 dicembre: Adriano Galliani. Il piano, secondo il quotidiano, sarebbe stato sviluppato negli ultimi giorni e vedrebbe Beppe Marotta e Luca Percassi tra i principali promotori. Una situazione particolare, considerando che gli stessi dirigenti avevano lavorato nei mesi scorsi al progetto che aveva portato alla candidatura di Malagò. Ora, però, alcune società lamenterebbero una scarsa condivisione delle decisioni prese durante i mesi di gestione dell'ex presidente del Coni.

Inter e Atalanta con Galliani

La prima iniziativa concreta sarebbe partita con una serie di telefonate ai club di Serie A per raccogliere adesioni al progetto. Secondo Repubblica, tra le società schierate con Marotta e Percassi ci sarebbero Inter, Atalanta, Milan e Lazio, mentre il Cagliari sarebbe una possibile aggiunta. Parallelamente, Percassi avrebbe già sondato il terreno tra le società più piccole della massima serie. L'obiettivo sarebbe quello di definire il fronte alternativo prima del 4 novembre, termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il confronto non riguarda però soltanto la Serie A: i contatti avrebbero coinvolto anche le altre componenti federali, compresi calciatori e allenatori.

Malagò non si considera battuto

Il fronte contrario a Malagò contesta alcune scelte compiute durante la sua gestione, ma la partita resta aperta. Lo stesso Malagò ha dichiarato di essere al lavoro per raccogliere nuovamente il sostegno dei presidenti di Serie A e ha riferito di aver già parlato con tredici di loro, ricevendo rassicurazioni sul sostegno alla sua candidatura. Secondo la ricostruzione di Repubblica, Napoli, Torino, Monza, Lecce, Bologna e Roma sarebbero tra i club ancora solidamente schierati con l'attuale commissario. Il quadro, dunque, è tutt'altro che definito: da una parte Malagò punta a ricompattare la maggioranza che lo aveva sostenuto, dall'altra cresce il progetto che vede Galliani come possibile alternativa.